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Эти пять "полезных" продуктов на самом деле вредят здоровью

Фото: Какие продукты совсем неполезны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач рассказал о пяти продуктах, которые все считают полезными, а они на самом деле такими не являются и повышают сахар в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой TikTok доктора Миджа Брауна.

Какие продукты повышают уровень сахара в крови

Отметим, что видео медика собрало на TikTok более миллиона просмотров. Там доктор Мидж объяснил, каких продуктов нам следует избегать из-за их способности повышать уровень сахара в крови.

Быстрый рост уровня сахара в крови может быть вызван употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом.

Это заставляет поджелудочную железу выделять больше инсулина, вызывая тягу к еде и переедание, когда его уровень быстро снижается.

Если этот цикл повторяется, может возникнуть инсулинорезистентность, а это означает, что клетки организма плохо реагируют на инсулин, а ваши мышцы, жир и печень не могут легко получать глюкозу из крови.

Уровень сахара в крови может стать слишком высоким, поскольку поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы помочь глюкозе проникнуть в ваши клетки.

В конечном итоге это может привести к диабету 2 типа, воспалению, образованию бляшек в артериях, а также к проблемам с сердцем и суставами. О каких же продуктах идет речь?

Фруктовый сок

Запомните, что в некоторых фруктовых соках столько же сахара, сколько в банке газировки.

"Даже несладкий сорт может содержать до 26 г углеводов, что составляет примерно шесть чайных ложек сахара. И все это с очень небольшим количеством клетчатки", - сообщил врач.

Фрукты

В списке продуктов, которые кажутся полезными, но на самом деле таковыми не являются, присутствуют фрукты. Например, манго, ананасы, бананы и виноград содержат очень много сахара и к ним следует относиться как к десерту.  Некоторые фрукты также содержат много клетчатки, а это означает, что они перевариваются дольше, а медленное высвобождение сахара предотвращает скачок уровня сахара в крови.

Овсяное молоко

В одной чашке овсяного молока содержится 15 г углеводов, и мы не говорим о молоке с добавлением сахара. «Не говоря уже о том, что многие из покупных брендов содержат консерванты, загустители и эмульгаторы, ни один из которых не вреден для здоровья нашего кишечника или нашего здоровья в целом.

Овсянка

Еще один спорный продукт, который регулярно рекомендуют диабетикам как здоровый вариант. Одна из причин, по которой овсянку, вероятно, рекомендуют диетологи - это источник клетчатки. Но в одной чашке овсянки содержится около восьми граммов клетчатки и 62 грамма углеводов.

Однако важно помнить, что простая овсянка богата питательными веществами и содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая способствует регулярному опорожнению кишечника.

Рисовые хлебцы

Рисовые хлебцы часто считаются здоровой закуской. Несмотря на низкую калорийность, в них содержится много углеводов и очень мало клетчатки.

Читайте также, после этих фактов вы никогда не захотите есть картофельные чипсы.

Напомним, что врач объяснил, вредно ли на самом деле употреблять мясо.

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продуктиЗдоровое питание