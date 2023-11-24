Після цих фактів ви ніколи не захочете їсти картопляні чіпси

Картопляні чіпси - одна з найпопулярніших солоних закусок. Традиційно їх готують із тонко обсмаженої картоплі, але в наші дні легко знайти альтернативні продути, які менш шкідливі.

Чи шкідливі чіпси, як про це говорять, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Livestrong.

Що потрібно знати про "корисність" чіпсів

Незважаючи на свою популярність, жирні картопляні чіпси є висококалорійною їжею з невеликою поживною цінністю.

Загалом, вживання чіпсів та подібних смажених та жирних продуктів може призвести до збільшення ваги та негативних наслідків для вашого здоров'я.

Чіпси містять вітаміни групи B, такі як вітаміни B5 та B6, а також калій. Вони також містять невелику кількість клітковини, білка та інших поживних речовин.

Чи шкідливі картопляні чіпси?

Періодичне вживання картопляних чіпсів навряд чи негативно позначиться на загальному стані здоров'я, але регулярне їх вживання може призвести до отримання занадто великої кількості шкідливих для здоров'я інгредієнтів і недостатньої кількості вітамінів і мінералів.

Знання того, чому чіпси шкідливі для здоров'я, може спонукати вас наступного разу вибрати поживнішу закуску, коли у вас забурчить у животі.

Причини небезпеки чіпсів

У них багато натрію

Чіпси зазвичай подають солоними або ароматизованими, що надає їм високого вмісту натрію. За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), надто багато натрію може спричинити різні проблеми зі здоров'ям, такі як підвищення артеріального тиску та хвороби серця.

У чіпсах багато жиру

Інша головна проблема, пов'язана з чіпсами, полягає в тому, що їх зазвичай смажать у маслі, що робить їх дуже жирними. Стандартна порція картопляних чіпсів містить 12% щоденної кількості жирів, що рекомендується, причому 5% з них припадає на насичені жири.

Деякі жири, наприклад, ті, що містяться в жирній рибі, корисні для здоров'я, а от жири в картопляних чіпсах - ні. Високий вміст жиру є однією з причин того, що чіпси вважаються порожніми калоріями: вони насичують, а їхня жирність дає енергію. Однак насправді вони не мають великої харчової цінності.

Чіпси - канцерогенні

У процесі приготування чіпсів можуть утворюватися побічні продукти, шкідливі для вашого здоров'я. Зокрема є одна молекула, звана акриламідом, яка, як відомо, є нейротоксином і канцерогеном. Акриламід може накопичуватися в організмі та збільшувати ймовірність виникнення певних захворювань.

Акриламід має тенденцію утворюватися в крохмалистих продуктах при виготовленні при високих температурах, а в смажених картопляних чіпсах його багато.

Як компроміс були розроблені різні способи приготування чіпсів. Ви можете виявити, що у вашому супермаркеті тепер продаються картопляні чіпси, запечені чи приготовлені в інший спосіб.

Але в основному цей продукт містить кілька акриламіду, оскільки він утворюється при високих температурах в крохмалистих продуктах незалежно від техніки приготування.

Чіпси призводять до набору ваги

Олія, що використовується для смаження картопляних чіпсів, містить жир та калорії, які сприяють збільшенню ваги. До

Якщо вам вже так сильно хочеться чіпсів - з'їжте небагато, а решту їжі зробіть багатою на поживні речовини з цільного зерна, фруктів, овочів і нежирного білка.

Читайте етикетки та шукайте картопляні чіпси, приготовані з корисних для здоров'я видів олій, на які вказує низький вміст насичених та трансжирів.

Звичайні картопляні чіпси містять менше штучних приправ та барвників, ніж ароматизовані картопляні чіпси, такі як барбекю, сметана та цибуля, які можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.

Ви також можете спробувати альтернативи - наприклад, чіпси з яблук, моркви та інших овочів та фруктів.