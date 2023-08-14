Ці ознаки вказують на те, що партнер вам не пара

Сильні почуття, закоханість, швидкий розвиток стосунків та збіг за смаками - абсолютно не гарантують, що на вас чекають щасливі стосунки.

Як зрозуміти, що з партнером вам не по дорозі - читайте в матеріалі Styler.

Невиконання обіцянок

Якщо партнер спочатку обіцяє і потім не виконує або взагалі цей факт заперечує - то він точно вам не пара. Дуже важко потім серйозно сприймати слова людини, яка не дотримується обіцянок.

Тобто якщо чоловік обіцяє прийти на побачення, в результаті цього не робить, а ще гірше - про зміну планів не попереджує - то це вже привід задуматись, чи потрібний такий партнер.

Різні погляди на життя

Не дарма кажуть, що закохані мають дивитись в одну сторону. Якщо для чоловіка, наприклад, в планах сім'я і діти, а в жінки - побудова успішної кар'єри, то надалі їм буде складно разом. Різні цілі та плани - яскрава ознака, що в пари немає майбутнього.

Починати стосунки на відстані

Любов на відстані - це всього-на-всього ілюзія стосунків, оскільки по суті жінка без чоловіка.

Одна справа - якщо ви вже живете разом і чоловік на кілька місяців їде на роботу чи в інших справах. І зовсім інша, якщо ви перебуваєте в так званому "режимі очікування".

Емоційні "гойдалки"

Багато хто вважає, що сварки в стосунках - це нормально. Частково так і є, однак якщо сварка - єдиний спосіб додати гостроти, то це поганий знак.

Тільки в кіно сильна суперечка і яскраве примирення в ліжку виглядають красиво. Однак в житті постійні скандали втомлюють людей і в результаті вони вирішують розірвати стосунки.

Тотальний контроль та ревнощі

Стосунки, в яких в одного партнера відсутня довіра до іншого - не призведуть ні до чого хорошого. Постійні заборони на зустрічі з друзями, контроль при виборі одягу, місця роботи - це обмеження свободи. Не варто сподіватися, що партнер зміниться. Навпаки, з часом контроль тільки посилиться і перебувати в таких стосунках стане ще складніше.