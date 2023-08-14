Эти признаки указывают на то, что партнер вам не пара

Сильные чувства, влюбленность, быстрое развитие отношений и совпадение по вкусам абсолютно не гарантируют, что вас ждут счастливые отношения.

Как понять, что с партнером вам не по пути - читайте в материале Styler.

Невыполнение обещаний

Если партнер сначала обещает и потом не выполняет или вообще этот факт отрицает - то он точно вам не пара. Очень трудно потом серьезно воспринимать слова человека, который не сдерживает обещания.

То есть если мужчина обещает прийти на свидание, в результате этого не делает, а еще хуже - об изменении планов не предупреждает - это уже повод задуматься, нужен ли такой партнер.

Разные взгляды на жизнь

Не зря говорят, что влюбленные должны смотреть в одну сторону. Если для мужчины, например, в планах семья и дети, а у женщины - построение успешной карьеры, то в дальнейшем им будет сложно вместе. Разные цели и планы - яркий признак, что у пары нет будущего.

Начать отношения на расстоянии

Любовь на расстоянии - это всего-навсего иллюзия отношений, поскольку по сути женщина без мужчины.

Одно дело - если вы уже живете вместе и мужчина на несколько месяцев едет на работу или в других делах. И совсем другое, если вы находитесь в так называемом "режиме ожидания".

Эмоциональные "качели"

Многие считают, что ссоры в отношениях - это нормально. Отчасти так и есть, однако если ссора - единственный способ добавить остроты, то это плохой знак.

Только в кино сильная ссора и яркое примирение в постели выглядят красиво. Однако в жизни постоянные скандалы утомляют людей, и в результате они решают разорвать отношения.

Тотальный контроль и ревность

Отношения, в которых у одного партнера отсутствует доверие к другому - не приведут ни к чему хорошему. Постоянные запреты на встречи с друзьями, контроль при выборе одежды, места работы - это ограничение свободы. Не стоит надеяться, что партнер изменится. Наоборот, со временем контроль только усилится, и находиться в таких отношениях станет еще сложнее.