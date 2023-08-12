Зіпсують життя. Найгірші поради подруг, які ніколи не варто слухати

Всі подруги бажають кращого та намагаються допомогти. Однак іноді своїми порадами вони можуть не просто нашкодити, а й негативно вплинути на подальші події в житті.

Будь жіночніше

Насправді поняття "жіночність" кожен розуміє по-своєму. До того ж поведінка, яка вам не властива та чужий стиль ніяк не додадуть привабливості. Насправді чарівні та харизматичні люди - це ті, які не бояться бути собою.

Принців не буває

В кожної людини є свої вимоги до вибору партнера. Погодившись на менше, жінка постійно думатиме про те, як могло скластися її життя в інших обставинах та буде звинувачувати обранця за те, що він не відповідає її очікуванням.

Тобі краще схуднути

Така порада насправді більше звучить як образа, ніж допомога. Ви звісно можете послухати й так зробити, але задумайтесь, чи дійсно воно вам треба. Якщо ви просто послухаєте пораду подруги, скоріш за все, ви не будете потім почуватись щасливою.

Ти можеш його змінити

Уявіть, що партнер постійно гуляє з друзями, часто випиває та нічого не робить по дому і вважає, що прибирання та приготування їжі - виключно жіночі обов'язки. Вам це не подобається, а натомість подруга каже: "Ти можеш його змінити".

Істина полягає в тому, що не кожен хоче змінитися. Ймовірність того, що ви примусово можете це зробити - мізерна. Краще не продовжувати стосунки з тією людиною, яка не відповідає вашим очікуванням.

Не дзвони йому першою

Багато хто дотримується цього правила беззаперечно, вважаючи, що жіноча ініціатива заважає стосункам. Однак насправді в цьому немає нічого поганого. Ваш дзвінок чи повідомлення чоловік не сприйме за нав'язливість, а буде вважати, що ви теж зацікавлені та хочете продовжити спілкування.