ua en ru
Сб, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зіпсують життя. Найгірші поради подруг, які ніколи не варто слухати

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 21:04
Зіпсують життя. Найгірші поради подруг, які ніколи не варто слухати Які найгірші поради подруг зіпсують життя (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Всі подруги бажають кращого та намагаються допомогти. Однак іноді своїми порадами вони можуть не просто нашкодити, а й негативно вплинути на подальші події в житті.

Про найгірші поради, які можна отримати від подруг - читайте в матеріалі Styler.

Будь жіночніше

Насправді поняття "жіночність" кожен розуміє по-своєму. До того ж поведінка, яка вам не властива та чужий стиль ніяк не додадуть привабливості. Насправді чарівні та харизматичні люди - це ті, які не бояться бути собою.

Принців не буває

В кожної людини є свої вимоги до вибору партнера. Погодившись на менше, жінка постійно думатиме про те, як могло скластися її життя в інших обставинах та буде звинувачувати обранця за те, що він не відповідає її очікуванням.

Тобі краще схуднути

Така порада насправді більше звучить як образа, ніж допомога. Ви звісно можете послухати й так зробити, але задумайтесь, чи дійсно воно вам треба. Якщо ви просто послухаєте пораду подруги, скоріш за все, ви не будете потім почуватись щасливою.

Ти можеш його змінити

Уявіть, що партнер постійно гуляє з друзями, часто випиває та нічого не робить по дому і вважає, що прибирання та приготування їжі - виключно жіночі обов'язки. Вам це не подобається, а натомість подруга каже: "Ти можеш його змінити".

Істина полягає в тому, що не кожен хоче змінитися. Ймовірність того, що ви примусово можете це зробити - мізерна. Краще не продовжувати стосунки з тією людиною, яка не відповідає вашим очікуванням.

Не дзвони йому першою

Багато хто дотримується цього правила беззаперечно, вважаючи, що жіноча ініціатива заважає стосункам. Однак насправді в цьому немає нічого поганого. Ваш дзвінок чи повідомлення чоловік не сприйме за нав'язливість, а буде вважати, що ви теж зацікавлені та хочете продовжити спілкування.

Раніше ми писали про ознаки, що вам подруга заздрить.

Також читайте про жіночі хитрощі, як закохати в себе чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки поради подруги