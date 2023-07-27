Ці фрази ніколи не можна казати чоловікові, інакше стосункам прийде кінець

Деякі жіночі фрази можуть віддалити чоловіка або взагалі його відштовхнути від своєї коханої. Це призводить до значного погіршення стосунків або взагалі до розриву.

Про те, що ніколи не варто казати чоловіку, розповіла психолог Ірина Дєнєжна у своєму Instagram.

Я сама

За словами психолога, ця фраза взагалі вибиває чоловіка з колії, після чого він стає любителем диванного відпочинку.

Насправді партнер завжди готовий прийти на допомогу, захистити, вирішити щось, оскільки у нього мозок так влаштований. Говорячи цю фразу, чоловік перестає робити щось та старатись для своєї коханої.

Колишній це робив краще ніж ти

Кожній людині неприємне порівняння не на її користь. Насправді вказуючи чоловіку на недоліки, ви тільки "підживлюєте" їх. Якщо будете говорити партнеру, що він нездара, значить таким він і буде.

Навіть якщо у нього щось не вийшло, просто похваліть його і скажіть, що наступного разу все вийде.

У тебе нічого не вийде

Цією фразою ви дуже швидко вб'єте стосунки. Таким чином можна демотивувати свого партнера і він буде думати, що взаємини з вами теж не вийдуть.

Натомість краще надихайте свою другу половинку, кажіть, що він молодець та все зможе. Пам'ятайте, що жінка думає про свого коханого, те саме вважає й оточення про нього.

Навіщо ти це зробив?

Пам'ятайте, ваш чоловік може все і якщо він щось добре зробив, треба ним пишатись. Для нього дуже важлива ваша реакція та емоції, що можуть його надихати на нові досягнення. Якщо він придбав якийсь дорогий подарунок чи прибрав на свій лад у квартирі, краще не сваріть його, а похваліть.

Ти мало говориш

В основному чоловіки більше слухають, ніж говорять. Якщо ви хочете отримати від нього пораду чи щоб він розповів щось - просто запитайте.

Ти ніколи нічого не робиш

Після цих слів, він взагалі перестане щось робити та старатись для вас. Чоловік подумає, що ви зовсім його не цінуєте. Такий підхід неодмінно призведе до розриву стосунків.

Я ж тобі казала

Цими словами ви нагадуєте про його помилку. Насправді ніхто не ідеальний та всім властиво помилятись. Ця фраза просто відіб'є бажання коханої людини брати на себе будь-яку відповідальність, оскільки розуміє, що у разі помилки знову це почує.

Я тебе не кохаю

Коли чоловік таке почує перші два рази - спочатку задумається, потім зрозуміє, що не з тою жінкою він поруч. Ніколи не кажіть цю фразу і ще вислови на кшталт "Я від тебе піду", "Я з тобою розлучусь".

Таке варто казати лише в одному випадку - якщо й справді хочете розірвати стосунки.