Ці ознаки мають вас насторожити. Ось як розпізнати юриста-шахрая

Гучні обіцянки

"Перша ознака - гучні обіцянки та гарантія успіху. Жоден юрист не може давати 100% гарантію перемоги, а адвокатам це взагалі заборонено законом. Добросовісний юрист може лише приблизно оцінити шанси на успіх, відштовхуючись від свого досвіду та судової практики та гарантувати, що зробить все, що від нього залежить, щоб досягнути позитивного результату", - каже адвокат.

При цьому він наголошує, що 100% гарантію перемоги може дати тільки суддя, який виноситиме рішення у даній справі.

Натяки на зв'язки із судом

"Друга ознака - натяки на зв'язки із судом, або іншими органами влади. Якщо ваш юрист каже, що може "домовитись по справі" - тоді точно не зв'язуйтесь із ним, якщо не хочете стати співучасником злочину", - говорить Сащук.

Юрист не пропонує укласти договір

"Договір про надання юридичних послуг буде вашою гарантією та доказом того, що цей юрист має перед вами певні зобов'язання, а ви оплатили його послуги. І якщо згодом щось піде не так і у вас не буде договору, то ви вже нікому нічого не доведете", - наголошує адвокат.

Занадто низькі ціни

"Усі ми знаємо, що послуги юриста, а особливо адвоката доволі дорого коштують. І якщо ви стикнулись із юристом, у якого занадто низькі ціни у порівнянні з ринковими, це може говорити про відсутність досвіду, або низьку якість роботи. Пам'ятайте - хороший фахівець дешево не коштує", - каже Сащук.