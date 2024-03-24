Эти признаки должны вас насторожить. Вот как распознать юриста-мошенника

Громкие обещания

"Первый признак - громкие обещания и гарантия успеха. Ни один юрист не может давать 100% гарантию победы, а адвокатам это вообще запрещено законом. Добросовестный юрист может лишь приблизительно оценить шансы на успех, отталкиваясь от своего опыта и судебной практики и гарантировать, что сделает все, что от него зависит, чтобы добиться положительного результата", - говорит адвокат.

При этом он отмечает, что 100% гарантию победы может дать только судья, который будет выносить решение по данному делу.

Намеки на связи с судом

"Второй признак - намеки на связи с судом или другими органами власти. Если ваш юрист говорит, что может "все порешать" - тогда точно не связывайтесь с ним, если не хотите стать соучастником преступления", - говорит Сащук.

Юрист не предлагает заключить договор

"Договор о предоставлении юридических услуг будет вашей гарантией и доказательством того, что у этого юриста есть перед вами определенные обязательства, а вы оплатили его услуги. И если впоследствии что-то пойдет не так и у вас не будет договора, то вы уже никому ничего не докажете", - отмечает адвокат.

Слишком низкие цены

"Все мы знаем, что услуги юриста, а особенно адвоката, достаточно дорого стоят. И если вы столкнулись с юристом, у которого слишком низкие цены по сравнению с рыночными, это может говорить об отсутствии опыта или низком качестве работы. Помните - хороший специалист дешево не стоит", - говорит Сащук.