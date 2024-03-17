Ось як легко перевірити, чи не висять на вас чужі кредити: інструкція
Користування кредитними картками стало настільки повсякденною справою, що іноді людина й не зауважує, звідки та коли в неї з'явився борг. Тож варто самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів, аби не росли відсотки. А разом із тим варто переконатися, що шахраї не взяли на ваше ім'я кредит.
Про те, як перевірити свою кредитну історію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
Перевірте дані у боті "Кредитна історія УБКІ"
Телеграм-бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:
- вибрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит
- зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені
- підключити послугу "СтатусКонтроль" для ефективного відслідковування своєї кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї
- обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією "FREEZE", щоб вберегтися від шахрайських кредитів
- контролювати кредитні історії рідних за їх згоди
Скористайтесь застосунком "Кредитна історія"
Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього. Завантажити його можна:
Скористайтесь застосунком Privat24
В меню "Сервіси" виберіть розділ "Кредитний рейтинг", а тоді - опцію, яка нас цікавить:
- кредитна історія
- кредитний рейтинг
- СтатусКонтроль
Зайдіть на сайт Українського Бюро Кредитних історій
Для цього на сайті виберіть:
- у правому верхньому кутку сайту натисніть кнопку "Увійти"
- вкажіть свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуйтеся за допомогою Дія.Підпис
- після авторизації у розділі "Приватним особам" виберіть "Кредитна історія", а потім - "Отримати"
- уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору "закритий", а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) - зв'яжіться з уповноваженим банком
Важливо, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.
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Раніше ми писали про те, кому і коли дозволяють списання кредитних боргів та відсотків.