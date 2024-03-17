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Ось як легко перевірити, чи не висять на вас чужі кредити: інструкція

Неділя 17 березня 2024 08:33
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Ось як легко перевірити, чи не висять на вас чужі кредити: інструкція Як швидко перевірити свою кредитну історію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Користування кредитними картками стало настільки повсякденною справою, що іноді людина й не зауважує, звідки та коли в неї з'явився борг. Тож варто самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів, аби не росли відсотки. А разом із тим варто переконатися, що шахраї не взяли на ваше ім'я кредит.

Про те, як перевірити свою кредитну історію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Перевірте дані у боті "Кредитна історія УБКІ"

Телеграм-бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:

  • вибрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит
  • зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені
  • підключити послугу "СтатусКонтроль" для ефективного відслідковування своєї кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї
  • обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією "FREEZE", щоб вберегтися від шахрайських кредитів
  • контролювати кредитні історії рідних за їх згоди

Скористайтесь застосунком "Кредитна історія"

Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього. Завантажити його можна:

Скористайтесь застосунком Privat24

В меню "Сервіси" виберіть розділ "Кредитний рейтинг", а тоді - опцію, яка нас цікавить:

  • кредитна історія
  • кредитний рейтинг
  • СтатусКонтроль

Зайдіть на сайт Українського Бюро Кредитних історій

Для цього на сайті виберіть:

  • у правому верхньому кутку сайту натисніть кнопку "Увійти"
  • вкажіть свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуйтеся за допомогою Дія.Підпис
  • після авторизації у розділі "Приватним особам" виберіть "Кредитна історія", а потім - "Отримати"
  • уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору "закритий", а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) - зв'яжіться з уповноваженим банком

Важливо, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.

Читайте також про те, що економіст назвав суму, яку варто щомісяця відкладати з зарплати.

Раніше ми писали про те, кому і коли дозволяють списання кредитних боргів та відсотків.

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