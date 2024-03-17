Ось як легко перевірити, чи не висять на вас чужі кредити: інструкція

Користування кредитними картками стало настільки повсякденною справою, що іноді людина й не зауважує, звідки та коли в неї з'явився борг. Тож варто самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів, аби не росли відсотки. А разом із тим варто переконатися, що шахраї не взяли на ваше ім'я кредит.

Про те, як перевірити свою кредитну історію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Перевірте дані у боті "Кредитна історія УБКІ"

Телеграм-бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:

вибрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит

зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені

підключити послугу "СтатусКонтроль" для ефективного відслідковування своєї кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї

обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією "FREEZE", щоб вберегтися від шахрайських кредитів

контролювати кредитні історії рідних за їх згоди

Скористайтесь застосунком "Кредитна історія"

Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього. Завантажити його можна:

Скористайтесь застосунком Privat24

В меню "Сервіси" виберіть розділ "Кредитний рейтинг", а тоді - опцію, яка нас цікавить:

кредитна історія

кредитний рейтинг

СтатусКонтроль

Зайдіть на сайт Українського Бюро Кредитних історій

Для цього на сайті виберіть:

у правому верхньому кутку сайту натисніть кнопку "Увійти"

вкажіть свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуйтеся за допомогою Дія.Підпис

після авторизації у розділі "Приватним особам" виберіть "Кредитна історія", а потім - "Отримати"

уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору "закритий", а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) - зв'яжіться з уповноваженим банком

Важливо, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.