Як самостійно перевірити нерухомість перед її придбанням, щоб не стати жертвою шахраїв

Перед купівлею нерухомості обов'язково треба перевірити документи на це майно. Найкраще із цим питанням звернутись до юриста чи нотаріуса, але це можна зробити навіть самостійно.

Про те, як перевірити нерухомість перед її купівлею, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Як перевірити нерухомість перед її купівлею

"Щоб не стати жертвою шахраїв, або щоб не стикнутись із різними неприємними ситуаціями, як майно, так і його власника треба перевірити. Звісно, у такому випадку ви можете скористатись послугами нотаріуса чи юриста, і я переконливо раджу це зробити, або можете це зробити самостійно", - каже адвокат.

Сащук ділиться ресурсами, які можуть у цьому допомогти.

"Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - за допомогою цього ресурсу ви можете перевірити, чи належним чином оформлена нерухомість, яка вас цікавить, хто є офіційним власником цього майна, а також чи не накладено на це майно арешту чи інших обмежень", - пояснює юрист.

Як перевірити власника нерухомості

Також він радить перевірити інформацію про власника нерухомості у Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження.

"За допомогою цих ресурсів ви вже перевіряєте власника. Чи не має він якихось кримінальних проваджень, які можуть накласти обтяження на майно. А також чи не внесений він до реєстру боржників. Адже якщо внесений, то такий власник не має права відчужувати майно", - наголошує Сащук.

Юрист рекомендує також перевірити інформацію на ресурсі про Стан розгляду справ.

"Цей ресурс дасть можливість дізнатись про усі судові спори, які були чи є у власника майна та які можуть стосуватись цього майна. Або у майбутньому бути підставою для накладення обтяжень на це майно", - говорить експерт.

Які документи треба перевірити

Крім того, він радить у власника вимагати для ознайомлення оригінали правостановлюючих документів на нерухомість.

"Якщо мова йде про квартири чи будинок, то варто ще й вимагати довідки про відсутність заборгованості по комуналці", - каже Сащук.