Ці онлайн-професії можна опанувати за пів року та отримувати гідну зарплату: список

Інтернет-маркетинг

На цій позиції фахівцю необхідно займатися просуванням продуктів чи товарів онлайн для підвищення продажів чи впізнаваності бренду. Ця робота містить багато знань і процесів, але має кілька переваг перед класичним маркетингом.

Спеціалісту набагато простіше відстежити зворотний зв'язок покупця онлайн, ніж у реальному житті. Крім того, в інтернеті можна швидше досягти поставлених цілей, адже можна працювати з різною аудиторією.

Перелік позицій:

SEO-фахівець просуває сайти в пошукових системах. Середня зарплата - 22 500 гривень.

просуває сайти в пошукових системах. Середня зарплата - 22 500 гривень. SMM-менеджер просуває компанії, бренди чи експертів у соціальних мережах. Середня зарплата - 20 000 гривень.

просуває компанії, бренди чи експертів у соціальних мережах. Середня зарплата - 20 000 гривень. Копірайтер створює рекламні тексти, слогани, сценарії для відеороликів, нативну рекламу тощо. Середня зарплата - 20 000 гривень.

створює рекламні тексти, слогани, сценарії для відеороликів, нативну рекламу тощо. Середня зарплата - 20 000 гривень. Інтернет-маркетолог просуває товари/послуги в інтернеті. Середня зарплата - 25 000 гривень.

просуває товари/послуги в інтернеті. Середня зарплата - 25 000 гривень. PPC-спеціаліст запускає, контролює та аналізує рекламні кампанії в інтернеті, опрацьовує цільову аудиторію бренду, аналізує її інтереси та визначає потреби. Середня зарплата - 25 000 гривень.

Для більшості онлайн-професій достатньо мати ноутбук і доступ до інтернету (фото: Freepik)

Дизайн

Йдеться про цифровий дизайн. Сьогодні його часто опановують у сфері ІТ. Професія підійде для творчих і відкритих новому людей.

Перелік позицій:

Графічний дизайнер працює з цифровою графікою та друкованою продукцією, створює макети, логотипи й іконки, розробляє шрифти. Середня зарплата - 30 000 гривень.

працює з цифровою графікою та друкованою продукцією, створює макети, логотипи й іконки, розробляє шрифти. Середня зарплата - 30 000 гривень. Моушн-дизайнер створює анімаційну графіку для рекламних роликів, кліпів тощо. Середня зарплата - 28 500 гривень.

створює анімаційну графіку для рекламних роликів, кліпів тощо. Середня зарплата - 28 500 гривень. Гейм-дизайнер розробляє концепцію, правила та механіки відеоігор. Середня зарплата - 40 000 гривень.

розробляє концепцію, правила та механіки відеоігор. Середня зарплата - 40 000 гривень. 2D/3D дизайнер створює двовимірні та тривимірні об'єкти. Середня зарплата - 40 000 гривень.

створює двовимірні та тривимірні об'єкти. Середня зарплата - 40 000 гривень. Вебдизайнер проєктує інтерфейси сайтів. Середня зарплата - 45 000 гривень.

проєктує інтерфейси сайтів. Середня зарплата - 45 000 гривень. UX/UI-дизайнер займається проєктуванням користувацьких інтерфейсів. Середня зарплата - 28 000 гривень.

Менеджмент

Фактично це керівні посади, на яких потрібно розробляти стратегію, планувати та відстежувати виконання поставлених завдань.

Перелік позицій: