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Этими онлайн профессии можно овладеть за полгода и получать достойную зарплату: список

Онлайн-профессии можно овладеть за полгода (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В эпоху цифровых технологий высокого уровня развития стали онлайн-профессии. Все больше людей ими овладевают, ведь это актуально, удобно и часто достаточно оплачивается.

Список интернет-профессий, которым можно научиться уже сегодня, поделились эксперты карьерной платформы Happy Monday.

Интернет-маркетинг

На этой позиции специалисту необходимо заниматься продвижением продуктов или товаров онлайн для повышения продаж или узнаваемости бренда. Эта работа содержит много знаний и процессов, но имеет несколько преимуществ перед классическим маркетингом.

Специалисту гораздо проще отследить обратную связь покупателя онлайн, чем в реальной жизни. Кроме того, в интернете можно быстрее добиться поставленных целей, ведь можно работать с разной аудиторией.

Список позиций:

  • SEO-специалист продвигает сайты в поисковиках. Средняя зарплата - 22 500 гривен.
  • SMM-менеджер продвигает компании, бренды или эксперты в социальных сетях. Средняя зарплата - 20 000 гривен.
  • Копирайтер создает рекламные тексты, слоганы, сценарии для видеороликов, нативную рекламу и т.д. Средняя зарплата - 20 000 гривен.
  • Интернет-маркетолог продвигает товары/услуги в интернете. Средняя зарплата - 25 000 гривен.
  • PPC-специалист запускает, контролирует и анализирует рекламные кампании в интернете, прорабатывает целевую аудиторию бренда, анализирует интересы и определяет потребности. Средняя зарплата - 25 000 гривен.

Для большинства онлайн-профессий достаточно иметь ноутбук и доступ в интернет (фото: Freepik)

Дизайн

Речь идет о цифровом дизайне. Сегодня им часто овладевают в сфере ІТ. Профессия подойдет для творческих и открытых новому людей.

Список позиций:

  • Графический дизайнер работает с цифровой графикой и печатной продукцией, создает макеты, логотипы и иконки, разрабатывает шрифты. Средняя зарплата - 30 000 гривен.
  • Моушн-дизайнер создает анимационную графику для рекламных роликов, клипов и т.д. Средняя зарплата - 28 500 гривен.
  • Гейм-дизайнер разрабатывает концепции, правила и механики видеоигр. Средняя зарплата - 40 000 гривен.
  • 2D/3D дизайнер создает двухмерные и трехмерные объекты. Средняя зарплата - 40 000 гривен.
  • Веб-дизайнер проектирует интерфейсы сайтов. Средняя зарплата - 45 000 гривен.
  • UX/UI-дизайнер занимается проектированием пользовательских интерфейсов. Средняя зарплата - 28 000 гривен.

Менеджмент

Фактически это руководящие должности, на которых следует разрабатывать стратегию, планировать и отслеживать выполнение поставленных задач.

Список позиций:

  • Проектный менеджер организует и контролирует все этапы проекта. Средняя зарплата - 25 000 гривен.
  • Аналитик продукта делает его лучше и удобнее для клиентов. Средняя зарплата - более 40 000 гривен.

Раньше мы писали, какие профессии точно не исчезнут даже через 100 лет.

Читайте также, какие специалисты потребуются в Украине после войны.

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