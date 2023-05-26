ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які професії матимуть попит в Україні після війни: відповіді експертів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 10:24
Які професії матимуть попит в Україні після війни: відповіді експертів Ці професії будуть популярними після війни (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші - призупинили своє існування. Однак після війни ринок праці також зазнає певних змін.

Про те, які професії матимуть попит, - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Які спеціальності та сфери будуть популярними

Український економіст Роман Шеремета у коментарі сайту Happy Monday розповідає, що наразі є три важливих сектори, які будуть сприяти розвитку України в різних напрямках. Йдеться про військово-промисловий комплекс, IT-галузь, авіа- та космічну індустрію.

"Крім цього, будуть актуальними професії, пов'язані з розбудовою України. Це інженери конструкцій, дизайнери, що можуть розробляти схеми, мапи тощо. Також потрібними для відновлення України будуть фахівці з агропромисловості й розмінування. Окремо можна передбачити попит на фахівців із проєктного менеджменту", - висловлюється експерт.

Директор української девелеперської компанії Роман Ємець додає до цього переліку й такі спеціалізації:

  • Медичні працівники. Війна та пандемія COVID-19 підкреслили важливість сильної медичної системи.
  • Фахівці з екології та природоохорони. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток важливі для України, особливо в контексті відновлення після війни.
  • Фахівці з міжнародних відносин, права та економіки. Для відновлення економіки й міжнародного співробітництва Україні будуть потрібні фахівці, які зможуть працювати над переговорами, розробкою законодавства та формуванням економічної політики.

Які професії матимуть попит в Україні після війни: відповіді експертів

Особливий попит прогнозують на робочі спеціальності (фото: Freepik)

Які навички будуть потрібними в майбутньому

Спираючись на свої прогнози та поточну ситуацію на ринку праці фахівці виділяють кілька головних вмінь і знань:

  • володіння англійської або інших іноземних мов
  • здатність працювати в різних напрямках
  • готовність до постійного навчання та розвитку
  • розуміння культурних відмінностей, особливо якщо ви працюєте на міжнародному ринку

Роман Шеремета додає, що всі вищезгадані навички будуть важливими для будь-яких професій, адже зміни в Україні будуть відбуватися у співпраці із західними партнерами.

Раніше ми розповідали, хто в Україні може працювати дистанційно за законом.

Читайте також, на яку роботу можуть взяти, навіть якщо у вас немає документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні работа в Украине профессия