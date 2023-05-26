Які професії матимуть попит в Україні після війни: відповіді експертів

Повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші - призупинили своє існування. Однак після війни ринок праці також зазнає певних змін.

Про те, які професії матимуть попит, - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Які спеціальності та сфери будуть популярними

Український економіст Роман Шеремета у коментарі сайту Happy Monday розповідає, що наразі є три важливих сектори, які будуть сприяти розвитку України в різних напрямках. Йдеться про військово-промисловий комплекс, IT-галузь, авіа- та космічну індустрію.

"Крім цього, будуть актуальними професії, пов'язані з розбудовою України. Це інженери конструкцій, дизайнери, що можуть розробляти схеми, мапи тощо. Також потрібними для відновлення України будуть фахівці з агропромисловості й розмінування. Окремо можна передбачити попит на фахівців із проєктного менеджменту", - висловлюється експерт.

Директор української девелеперської компанії Роман Ємець додає до цього переліку й такі спеціалізації:

Медичні працівники. Війна та пандемія COVID-19 підкреслили важливість сильної медичної системи.

Війна та пандемія COVID-19 підкреслили важливість сильної медичної системи. Фахівці з екології та природоохорони. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток важливі для України, особливо в контексті відновлення після війни.

Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток важливі для України, особливо в контексті відновлення після війни. Фахівці з міжнародних відносин, права та економіки. Для відновлення економіки й міжнародного співробітництва Україні будуть потрібні фахівці, які зможуть працювати над переговорами, розробкою законодавства та формуванням економічної політики.

Особливий попит прогнозують на робочі спеціальності (фото: Freepik)

Які навички будуть потрібними в майбутньому

Спираючись на свої прогнози та поточну ситуацію на ринку праці фахівці виділяють кілька головних вмінь і знань:

володіння англійської або інших іноземних мов

здатність працювати в різних напрямках

готовність до постійного навчання та розвитку

розуміння культурних відмінностей, особливо якщо ви працюєте на міжнародному ринку

Роман Шеремета додає, що всі вищезгадані навички будуть важливими для будь-яких професій, адже зміни в Україні будуть відбуватися у співпраці із західними партнерами.