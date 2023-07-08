Ці номери квартир притягують багатство та щастя

Про що свідчить номер квартири

Якщо в номері квартири двозначне або тризначне число, то його треба спростити. Для цього підсумуйте всі цифри. Наприклад, якщо ви мешкаєте у квартирі 25, то додайте ці числа: 5 + 2 = 7.

Число 1

Життя у такій квартирі позитивно впливає на людей, допомагає почати нове життя і реалізувати свої мрії. Тому людям з таким номером квартири особливо пощастило.

Число 2

Власниками цього номеру квартири ідеально можуть стати молодята, оскільки там вони зміцнять свої стосунки та зможуть дочекатися поповнення.

Число 3

Прикмети свідчать, що люди з таких квартир можуть бути занадто марнотратними, вони не вміють заощаджувати. Тому варто бути обережними.

Число 4

У таких квартирах завжди все буде спокійно та безпечно. Власники будуть жити у злагоді та мирі.

Число 5

Згідно з прикметою, квартири з цією цифрою дуже сприятливі для життя з гарною енергетикою та позитивною енергією.

Число 6

Існує думка, що в таких квартирах мешкають успішні й багаті люди, на яких чекає багатство та фінансова вдача. Тому, якщо у вас такий номер квартири, вам пощастило.

Число 7

У такому житлі завжди панує спокій та затишок. Воно підходить для спокійних, схильних до самоаналізу людей.

Число 8

У такій квартирі енергетика негативна. Там часто водитимуться скандали і конфлікти.

Число 9

Мешканці квартири будуть активними з підприємницьким та лідерськими якостями. Вони наполегливо працюватимуть та досягатимуть своїх цілей.

Що не можна тримати в квартирі

Старі швабри і віники

За давніх часів віник вважався ефективним засобом проти нечисті, за допомогою нього проводили обряди. Зараз віник - це просто інструмент для прибирання, тому він повинен бути чистим.

Якщо у вас є старий віник, що дістався від когось - викиньте і купіть новий.

Чужі речі

Будь-який предмет, що належить іншій людині, зберігає в собі її енергетику.

Тому краще у себе вдома такі вироби не зберігати, інакше ризикуєте залучити в життя хвороби, страждання і біди.

Сувеніри

Квартири, в яких є непотрібні штучки, що збирають пил, накопичують негативну енергетику. Вони перешкоджають енергетичним потокам, блокують позитивну енергію, а вам віддають тільки негативну.