Эти номера квартир привлекают богатство и счастье

О чем свидетельствует номер квартиры

Если в номере квартиры двузначное или трехзначное число, его нужно упростить. Для этого подытожите все цифры. К примеру, если вы живете в квартире 25, то добавьте эти числа: 5 + 2 = 7.

Число 1

Жизнь в такой квартире оказывает положительное влияние на людей, помогает начать новую жизнь и реализовать свои мечты. Потому людям с таким номером квартиры особенно повезло.

Число 2

Владельцами этого номера квартиры идеально могут стать молодожены, поскольку они укрепят свои отношения и смогут дождаться пополнения.

Число 3

Приметы свидетельствуют, что люди из таких квартир могут быть слишком расточительными, они не умеют экономить. Поэтому следует быть осторожными.

Число 4

В таких квартирах всегда будет спокойно и безопасно. Владельцы будут жить в мире и согласии.

Число 5

Согласно примете, квартиры с этой цифрой очень благоприятны для жизни с хорошей энергетикой и положительной энергией.

Число 6

Существует мнение, что в таких квартирах живут успешные и богатые люди, которых ждет богатство и финансовый характер. Поэтому если у вас такой номер квартиры, вам повезло.

Число 7

В таком жилище всегда царит покой и уют. Оно подходит для спокойных, склонных к самоанализу людей.

Число 8

В такой квартире энергетика отрицательна. Там будут часто водиться скандалы и конфликты.

Число 9

Жители квартиры будут активные с предпринимательскими и лидерскими качествами. Они будут упорно работать и достигать своих целей.

Что нельзя держать в квартире

Старые швабры и веники

В давние времена веник считался эффективным средством против нечисти, с помощью него проводили обряды. Сейчас веник - это просто инструмент для уборки, поэтому он должен быть чистым.

Если у вас есть старый веник, доставшийся от кого-то - выбросьте и купите новый.

Чужие вещи

Любой предмет, принадлежащий другому человеку, хранит в себе его энергетику.

Поэтому лучше у себя дома такие изделия не хранить, иначе рискуете привлечь в жизнь болезни, страдания и беды.

Сувениры

Квартиры, в которых есть ненужные штучки, собирающие пыль, накапливают отрицательную энергетику. Они препятствуют энергетическим потокам, блокируют положительную энергию, а вам отдают только отрицательную.