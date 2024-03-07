Ці напої були б вашими улюбленими, якби ви жили у 17 столітті
Попри те, що первісним напоєм була вода, з появою землеробства з'явилися й інші, зокрема алкогольні напої, деякі з яких набули популярності значно пізніше.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповість, які напої були б у ваших вподобаннях, якби ви народилися у 17 столітті.
Використані джерела при підготовці матеріалу: Heritage Daily, Local Histories, History, Culture Trip, Автентична Україна, стаття Лідії Артюх “До історії напоїв у харчовій культурі українців”.
Певні напої, достатньо популярні в Україні як у 17 столітті, так і дотепер, існували ще задовго до цього. Алкогольні та безалкогольні, вони були необхідною частиною свят, урізноманітнювали раціон та додавали фарб у буденність.
Узвар
Цей найпопулярніший і простий за приготуванням напій можна сміливо назвати одним з найдавніших напоїв України. Його подавали на хрестинах та інших урочистостях. А один з його різновидів, перчений узвар з медом, став основою для іншого популярного напою - варенухи.
Медовуха
"Медовуха", "мед", "медове вино" - один з найдавніших напоїв у світі, перші свідчення про який датуються 7000 роком до н.е. Медовуха вироблялася протягом тисячоліть по всій Європі, Африці та Азії.
А в Україні, за словами польського дослідника Яна Бистроня, її найбільше виробляли та споживали на території Поділля. Також був популярним так званий “мед ковенський” та перчений мед - збитень.
Пиво
Було поширеним в Єгипті - його пили через соломинку, аби з рідиною не потрапило сміття, яке теж плавало у напої. Пиво також пили кельти у північній Європі. Пивоваріння продовжилося навіть після завоювання римлянами Британії.
Любили пиво й в Україні, особливо у 16 столітті, за свідченням мандрівника Мартіна Ґруневеґа - але все ж не так сильно, як мед.
Квас
Згадки про цей безалкогольний напій зустрічаються ще в документах 10-11 століття. Найпоширенішим в Україні був сирівець — хлібний квас, потім ячмінно-солодовий, також готували буряковий, березовий, яблучний, кленовий та щавлевий.
Вино
Його пили ще за 4 000 років до нашої ери. Найбільшого поширення напій мав на території Стародавнього Близького Сходу. В епоху Середньовіччя в Англії вино стало напоєм заможних людей, через вартість його імпортування.
В Україну ж вино потрапляло з Молдови, Угорщини та Греції та отримало найбільшу популярність у 17 столітті - українці навіть відмовилися від медовухи та пива. А от власне виробництво вина почалося тільки з 19 століття, переважно в Криму.
Горілка
Походження напою губиться в тумані часу, але вважається, що вперше вона була виготовлена в Східній Європі в Середньовіччі. А в Україні горілка з'явилася в 15-16 століттях за часів козацтва.
Варенуха
Ще один гострий напій, який з'явився у 16 столітті на території Центральної України. Складники доволі прості -.сухофрукти, горілка, мед та спеції. Варенуху дуже шанували на території Запоріжжя і пригощання цим напоєм було виявом дружби та поваги до гостя.
А от гарячі безалкогольні напої, такі як кава та чай, можна було спробувати не раніше 18 століття - до цього замість чаю могли вживатися відвари лікарських трав: чебрецю, звіробою та м'яти.
До речі, раніше ми писали про те, чи корисно пиво для здоров'я.
А ще розповідали про улюблений напій Тараса Шевченка.