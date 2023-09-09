Вчені зробили неочікувану заяву про користь пива для здоров'я

Пиво є досить поширеним алкоголем як в Україні, так і за кордоном. Відомо, що часте його вживання може бути шкідливим для здоров'я. Проте нещодавні дослідження вчених довели зворотне.

Чим пиво може стати корисним для здоров'я - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що виявили дослідники

У статті наукового журналу Frontiers in Nutrition йдеться про те, що речовини, які містяться в пиві, сприяють роботі кишківника.

Такий "чудодійний" ефект мають поліфеноли та клітковина. Вони покращують ріст корисних кишкових бактерій.

Цікаво, що за результатами лабораторних досліджень, алкогольний напій виявився навіть більш ефективним, ніж пробіотики, якщо вживати його в помірних кількостях.

"Як давно відомий ферментований напій (чайний гриб - ред.), пиво багате багатьма незамінними амінокислотами, вітамінами, мікроелементами та біоактивними речовинами, які беруть участь у регуляції багатьох фізіологічних функцій людини. Поліфеноли в солоді та хмелі пива також є важливими активними сполуками, які взаємодіють в обох напрямках з мікробіомом кишківника", - йдеться в тексті дослідження.

Дослідницька група дійшла висновку, що помірне споживання пива сприятливо впливає на імунну систему порівняно зі зловживанням чи повним утриманням від алкоголю.

"Якщо споживання алкоголю контролюється в допустимих межах, його загальний вплив кишкову флору варто дослідити більш глобально", - заявили вчені.

Однак дослідники також попередили, що переваги пов'язані лише з помірним вживанням алкоголю. Водночас у тих, хто вживає алкоголь у помірних дозах, ризик ранньої смерті в кілька разів нижчий.

Таким чином нове дослідження не скасовує всіх попередніх висновків про шкоду пива та інших видів алкоголю. Надмірне вживання алкоголю підвищує ризик захворювань серця та печінки, інсульту, кількох видів раку.