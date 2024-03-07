Эти напитки были бы вашими любимыми, если бы вы жили в 17 веке

Несмотря на то, что первобытным напитком была вода, с появлением земледелия появились и другие, в частности алкогольные напитки, некоторые из которых приобрели популярность значительно позже.

РБК-Украина (проект Styler) расскажет, какие напитки были бы в ваших предпочтениях, если бы вы родились в 17 веке.

Некоторые напитки, достаточно популярные в Украине как в 17 веке, так и до сих пор, существовали еще задолго до этого. Алкогольные и безалкогольные, они были необходимой частью праздников, вносили разнообразие в рацион и добавляли красок в обыденность.

Узвар

Этот самый популярный и простой в приготовлении напиток можно смело назвать одним из самых древних напитков Украины. Его подавали на крестинах и других торжествах. А один из его видов, перченый узвар с медом, стал основой для другого популярного напитка - варенухи.

Медовуха

"Медовуха", "мед", "медовое вино" - один из древнейших напитков в мире, первые свидетельства о котором датируются 7000 годом до н.э. Медовуха производилась на протяжении тысячелетий по всей Европе, Африке и Азии.

А в Украине, по словам польского исследователя Яна Быстроня, ее больше производили и употребляли на территории Подолья. Также был популярен так называемый "мед ковенский" и перченый мед - сбитень.

Пиво

Было распространено в Египте - его пили через соломинку, чтобы с жидкостью не попал мусор, тоже плававший в напитке. Пиво также пили кельты в северной Европе. Пивоварение продолжилось даже после завоевания римлянами Британии.

Любили пиво и в Украине, особенно в 16 веке, по свидетельствам путешественника Мартина Грюневега - но все же не так сильно как мед.

Квас

Упоминания об этом безалкогольном напитке встречаются еще в документах 10-11 века. Самым распространенным в Украине был сыровец — хлебный квас, затем ячменно-солодовый, также готовили свекловичный, березовый, яблочный, кленовый и щавелевый.

Вино

Его пили еще за 4000 лет до нашей эры. Наибольшее распространение напиток получил на территории Древнего Ближнего Востока. В эпоху Средневековья в Англии вино стало напитком состоятельных людей из-за стоимости его импортирования.

В Украину вино попадало из Молдовы, Венгрии и Греции и получило наибольшую популярность в 17 веке - украинцы даже отказались от медовухи и пива. А вот собственное производство вина началось только с 19 века, преимущественно в Крыму.

Водка

Происхождение напитка теряется в тумане времени, но считается, что впервые он был изготовлен в Восточной Европе в Средневековье. А в Украине водка появилась в 15-16 веках при казачестве.

Варенуха

Еще один острый напиток, появившийся в 16 веке на территории Центральной Украины. Составляющие довольно простые - сухофрукты, водка, мед и специи. Варенуху очень ценили на территории Запорожья и угощение этим напитком было проявлением дружбы и уважения к гостю.

А вот горячие безалкогольные напитки, такие как кофе и чай, можно было попробовать не раньше 18 века - до этого вместо чая могли употребляться отвары лекарственных трав: чабреца, зверобоя и мяты.