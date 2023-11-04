Ці милі тварини опинилися під загрозою повного зникнення: про кого мова (фото)

Що відомо

До ветеринарної лікарні Сіднейського університету доставили десятки коал, які постраждали. Середовище їхнього проживання розташоване стало осередком житлової забудови.

Будівельні роботи відрізають життєво важливі середовища існування та міграційні коридори, залишаючи тварин під загрозою. На коал також нападали собаки місцевих мешканців.

Австралійські вчені побоюються, що до 2050 року вид коал може взагалі зникнути, тому сьогодні борються за їхнє існування.

Стеф Керрік каже, що коали надзвичайно територіальні, тому їм потрібен простір для життя та розмноження. Вирубка лісів для забудови також негативно відзначається на існуванні коал. Ветеринари розповідають, що тварини часто просто губляться в нових населених пунктах і потрапляють там у різні небезпеки.

Наприклад, лише у 2023 році 10% з популяції коал збили машини, після чого тварини не вижили.

Вид коали потрапив під загрозу зникнення (фото: Freepik)

Коали зустрічаються лише в східній Австралії, уздовж узбережжя Квінсленда, Нового Південного Уельсу, Південної Австралії та Вікторії.

Їхня точна кількість невідома, але десятки тисяч загинули під час періоду інтенсивних лісових пожеж у 2019-2020 роках. У лютому 2022 року їх занесли до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Науковці наголошують на тому, що для збереження виду насамперед потрібно захистити їхнє середовище існування.

Наразі в уряді Австралії відбулися кадрові зміни, тож найближчі кілька місяців будуть визначальними для майбутнього коал. Влада повинна переглянути плани забудови та змінити правила, щоб зберегти місцевість для цих тварин.

Довідка

Коали живуть в евкаліптових лісах, проводячи майже все своє життя на деревах. Вони харчуються листям, яке ретельно подрібнюють зубами та накопичують цю масу за щоками. За день коала вживає до одного кілограма листя.

Вдень коала спить - тривалість сну сягає 20-21 годин на добу. А вночі ці тваринки лазять по гілках у пошуках їжі. Навіть якщо коала не спить, то годинами сидить нерухомо на одному місці.

На землю коали спускаються тільки для того, щоб перелізти на інше дерево. На відміну від лінивців, коали досить жваві та прудкі. Якщо їм загрожує небезпека, вони швидко тікають до найближчого дерева та залазять на нього. Крім того, коали вміють плавати.