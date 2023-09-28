На Одещину повернулися "червонокнижні" тварини, які раніше майже зникли

На Одещину повертаються рідкісні тварини, занесені до Червоної книги України. Йдеться про диких хом'яків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram голови Одеської ОДА Олега Кіпера.

Що відомо про хом'яків на Одещині

Чиновник повідомив, що команда Rewilding Ukraine та київський зоопарк відвезли хом'яків до ландшафтного заказника "Тарутинський степ" (Болградський район), щоб вони стабільно розмножувалися в цій місцевості.

Одеська ОДА, вчені Rewilding Ukraine та Бородінська селищна рада працюють над створенням національного природного парку "Буджацькі степи", до якого входять ландшафтний заказник "Тарутинський степ", ботанічний заказник "Староманзирський", ландшафтні заказники "Дуброва Могилевська" та "Диська".

У планах повернути туди тварин, що зникли через діяльність людини: кулана, лань європейську, бабака степового, хом'яка.

Чому зникли дикі хом'яки і чим вони корисні у природі

Дикі хом'яки колись населяли степи та лісостепи на великій частині території України, але майже зникли у природі.

На відміну від домашніх хом'яків, він досить великий. Довжина його тіла може досягати 30 см, а вага більш ніж півкілограма. Має коричневе фарбування хутра з білими смугами на морді та передній частині тіла.

Хом'яки допомагають підтримувати біорізноманіття степу, покращують родючість ґрунтів, поширюють насіння рослин. Роячи нору, хом'як створює житла для багатьох рослин, плазунів, комах, черв'яків тощо.