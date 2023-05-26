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Ці медикаменти завжди повинні бути в дитячій аптечці: список від провізора

Що покласти в дитячу аптечку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Діти - це завжди непередбачувано, тому батькам варто мати з собою все необхідне на випадок різних ситуацій. Коли йдете на тривалу прогулянку або збираєтеся в поїздку, обов'язково перевіряйте дитячу аптечку.

А що в ній повинно бути, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.

Перелік для дитячої аптечки

Для того, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій, завжди майте з собою:

  • термометр
  • знеболювальні та жарознижувальні (наприклад, парацетамол або ібупрофен)
  • регідрант (наприклад, Регідрон або Іоніка)
  • сольовий розчин (наприклад, Хьюмер або фізрозчин)
  • проти алергії (наприклад, Алерзин з 2 років або Еріус з 6 місяців)
  • антиспетики (Бетадин, Октенісепт)
  • вітамін D не є обов'язковим для носіння з собою, проте варто стежити за його рівнем у крові дитини (наприклад, Олідетрим або Декрістол)
  • від попрілостей (мазь Бепантен)
  • репеленти (наприклад, Некусайка або BROS)
  • крем від подразнень (наприклад, Цика-крем)
  • перев'язувальні матеріали (пластир, бинт тощо)

Раніше ми розповідали, чому дітям не можна робити спиртовий компрес.

Читайте також, які продукти можуть викликати в дитину алергію.

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