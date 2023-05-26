Ці медикаменти завжди повинні бути в дитячій аптечці: список від провізора

Діти - це завжди непередбачувано, тому батькам варто мати з собою все необхідне на випадок різних ситуацій. Коли йдете на тривалу прогулянку або збираєтеся в поїздку, обов'язково перевіряйте дитячу аптечку.
А що в ній повинно бути, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.
Перелік для дитячої аптечки
Для того, щоб бути готовими до непередбачуваних ситуацій, завжди майте з собою:
термометр
знеболювальні та жарознижувальні (наприклад, парацетамол або ібупрофен)
регідрант (наприклад, Регідрон або Іоніка)
сольовий розчин (наприклад, Хьюмер або фізрозчин)
проти алергії (наприклад, Алерзин з 2 років або Еріус з 6 місяців)
антиспетики (Бетадин, Октенісепт)
вітамін D не є обов'язковим для носіння з собою, проте варто стежити за його рівнем у крові дитини (наприклад, Олідетрим або Декрістол)