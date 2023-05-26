Эти медикаменты всегда должны быть в детской аптечке: список от провизора

Дети - это всегда непредсказуемо, поэтому родителям следует иметь с собой все необходимое на случай разных ситуаций. Когда идете на длительную прогулку или собираетесь в поездку, обязательно проверяйте детскую аптечку.
А что в ней должно быть, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Список для детской аптечки
Для того чтобы быть готовыми к непредсказуемым ситуациям, всегда имейте с собой:
термометр
обезболивающие и жаропонижающие (например, парацетамол или ибупрофен)
регидрант (например, Регидрон или Ионика)
солевой раствор (например, Хьюмер или физраствор)
против аллергии (например, Алерзин с 2 лет или Эриус с 6 месяцев)
антиспетики (Бетадин, Октенисепт)
витамин D не является обязательным для ношения с собой, однако следует следить за его уровнем в крови ребенка (например, Олидетрим или Декристол)