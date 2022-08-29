Как быстро отмыть пластиковые контейнеры для пищи: вам понадобится всего два средства
Пластиковые контейнеры использовать для пищи очень удобно. В них можно хранить продукты в холодильнике, давать еду детям с собой в школу или брать обеды с собой на работу.
Единственное неудобство - такой пищевой пластик способен сильно загрязняться, накапливать частички в крышках и ободках. А еще такая посуда сложнее отмывается от жира.
Как быстро отмыть пластиковые контейнеры от грязи, остатков пищи и жира - читайте ниже.
Способ 1
Это средство не только эффективно удалит все загрязнения, но и избавит ваши контейнеры от неприятного запаха. А еще уберет желтизну или серый налет.
Налейте в таз теплую воду и растворите в ней пищевую соду, в пропорции на каждый литр воды - 2 ст. ложки соды. Погрузите контейнеры и крышки в этот раствор и оставьте на 30-45 минут. Проследите, чтобы все контейнеры были покрыты водой. Потом промойте емкости под теплой проточной водой.
Как вариант - намочите кухонное полотенце в этом растворе и оберните полностью весь контейнер. Оставьте на полчаса, потом промойте теплой водой.
Способ 2
Сделайте раствор уксуса и воды и погрузите туда контейнеры. В раствор можно добавить пару капель средства для мытья посуды. Или же налейте этот раствор внутрь и закройте крышкой. Оставьте на 30 минут.
Потом тщательно промойте теплой водой. Можно немного потереть губкой.
Этот способ позволит устранить неприятный запах, удалит пятна и продезинфицирует ваши контейнеры.
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