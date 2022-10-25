Эти малоизвестные способы помогут быстро вывести кровь с одежды

Пятна крови выводятся с ткани очень сложно и после стирки есть риск, что останутся неприятные ржавые разводы. При выведении таких пятен самое главное - действовать быстро и удалить кровь до того, как она засохнет.

Какие способы помогут удалить пятна крови с одежды - читайте в материале ниже.

Самое важное, что вам нужно помнить при выведении пятен крови с ткани - это то, что чем больше пройдет времени с момента попадания крови на ткань, тем труднее будет удалить пятно. Если есть возможность - не дайте крови засохнуть полностью. И не используйте горячую воду, чтобы застирать пятно.

Перекись водорода

Перекись водорода стоит использовать аккуратно, так как у нее есть свойство отбеливать ткань. Поэтому сначала проведите небольшой тест на внутренней стороне одежды.

Если все в порядке, налейте немного перекиси на светлую ткань, а потом приложите ее к пятну крови. Держите до тех пор, пока кровь не исчезнет. Потом промойте холодной водой и постирайте обычным способом.

Уксус

Налейте небольшое количество уксуса на пятно крови и оставьте на 10 минут. Потом промокните пятно бумажным полотенцем.

Затем промойте холодной водой и при необходимости проведите процедуру еще раз. А потом постирайте обычным способом.

Кукурузный крахмал

Сделайте пасту из кукурузного крахмала и холодной воды, а затем нанесите толстой слой на пятно крови. Дайте высохнуть и в идеале - на солнце. Когда высохнет - стряхните крахмал и промойте пятно холодной водой.

При необходимости повторите процедуру еще раз, а потом постирайте одежду обычным способом.

Мыло и холодная вода

Свежие пятна крови отлично отмываются с помощью воды и мыла. Подержите пятно под краном с холодной водой, потом переверните и промойте пятно с мылом и холодной водой, с другой стороны.

Потом протрите пятно влажным куском мыла или капните несколько капель жидкого мыла для рук, жидкости для мытья посуды. Потом потрите ткань, чтобы удалить как можно больше пятна.

Промойте пятно с двух сторон холодной водой. При необходимости - повторите процедуру, а потом постирайте обычным способом.