Ці "лайфхаки для виживання" не врятують вас, а вб'ють: що не працює у реальному житті

Лайфхаки для виживання часто базуються на поширених міфах, які, хоч і здаються правдоподібними, насправді можуть призвести до небезпечних наслідків. Варто знати, що працює лише у кіно, а в реальному житті може нашкодити.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає 8 міфів про виживання, які не тільки є помилковими, а й можуть загрожувати вашому життю та здоров'ю.

Використання річкового каменю для приготування їжі

Міф про те, що річковий камінь є ідеальною поверхнею для приготування їжі на багатті, може мати серйозні наслідки. Камені, особливо ті, що знаходяться біля води, можуть містити вологу всередині.

При контакті з вогнем ці камені можуть тріснути або навіть вибухнути, створюючи небезпеку для вашого здоров’я. Натомість краще використовувати спеціально підготовлені для таких цілей поверхні або посуд.

Блискавка ніколи не вдаряє двічі в те саме місце

Існує поширена думка, що блискавка не може вдарити двічі в одне і те ж місце. Насправді це не так. Якщо блискавка знайде улюблений шлях для свого удару, вона може повторювати його багато разів. Це одна з причин, чому в громовідводах використовуються спеціальні системи для зведення ударів блискавки в певне місце.

Якщо вас переслідує акула, треба тікати

Багато хто вважає, що найкращим способом врятуватися від акули є втеча. Однак це може лише збільшити її зацікавленість і продовжити погоню. Замість цього варто зберігати спокій і спробувати повернути акули напрямок, акуратно відштовхнувши її, щоб вона відійшла від вас. Акули можуть бути допитливими, але часто не є загрозою, якщо ви поводитеся правильно.

Від акули краще не тикати (фото: Freepik.com)

Втеча від потопу через плавання

Багато хто вважає, що втеча від повені за допомогою плавання - це реальний спосіб врятуватися. Однак сила води при паводках настільки велика, що навіть найкращі плавці можуть бути затягнуті під воду. Крім того, в паводкових водах можна натрапити на небезпечні предмети, такі як обірвані лінії електропередач чи уламки дерев.

Вживання алкоголю при замерзанні

Деякі вважають, що алкоголь допомагає зігрітися, коли ви застрягли на морозі. Насправді алкоголь розширює судини, що може призвести до втрати тепла. У результаті, хоча вам і здається, що вам тепліше, загальна температура тіла знижується, що може призвести до переохолодження.

Пити воду з кактуса

Міф про те, що воду з кактуса можна використовувати для втамування спраги, може мати тяжкі наслідки. Рідина в кактусах, хоч і виглядає як вода, насправді має високий вміст кислоти і може викликати діарею, що лише посилить зневоднення. У разі надзвичайної ситуації краще шукати інші джерела води або способи її очищення.

Кактуси - не надійне джерело води (фото: Freepik.com)

Економія води в пустелі

Міф, що економія води в пустелі - це найкращий спосіб вижити, може призвести до зневоднення. Важливо використовувати воду помірно, щоб зберегти ясність розуму і не піддатися паніці. Навіть якщо ви перебуваєте в умовах жорстокої спеки, краще пити воду регулярно, ніж намагатися розтягнути запаси на довгий час.

Фільтрація води з морської води

Існує непорозуміння, що можна фільтрувати морську воду, використовуючи природні методи, наприклад, поглинання води через тканину в тілі.

Це не тільки не працює, але й може привести до серйозного зневоднення, оскільки сіль витягуватиме рідину з тканин. У морських умовах найкраще використовувати спеціальні фільтри для очищення води або знаходити інші способи збору прісної води.

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