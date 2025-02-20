Як перехитрити долю: 8 способів вижити при аварії літака

Багато людей боїться літати через страх аварії літака. Якщо ви хочете подолати цей страх, знайте, що у вас є шанси вижити при падінні літака, якщо будете слідувати цим рекомендаціям.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба робити до та під час авіакатастрофи, щоб збільшити свої шанси на виживання.

Вибирайте великі літаки

Якщо у вас є вибір, на якому авіалайнері летіти, обирайте найбільшу модель. Згідно з дослідженнями Федерального управління цивільної авіації США (FAA), великі літаки поглинають більше кінетичної енергії під час падіння, що підвищує шанси пасажирів залишитися живими. Враховуючи технічні характеристики таких літаків, вони, як правило, менш схильні до серйозних пошкоджень у випадку катастрофи.

Вибирайте безпечні місця

Місце, яке не постраждає при аварії, є найбезпечнішим, але передбачити, яка частина літака буде пошкоджена, неможливо. Тому вибирайте місце поблизу аварійного виходу, щоб збільшити шанси на виживання.

За словами професора математичного моделювання з Грінвіцького університету Еда Галі, пасажири, які сиділи не далі п'яти рядів від виходу, зазвичай мали більше шансів на порятунок. Таке розташування дозволяє вам швидко евакуюватися при необхідності.

Одягайтеся правильно

Правильний вибір одягу може збільшити шанси на захист від травм під час падіння літака. Вибирайте одяг з натуральних матеріалів, таких як бавовна або шерсть, оскільки синтетичні тканини можуть швидко загорятися. Крім того, взуття повинно бути зручним, аби ви могли швидко покинути місце катастрофи. Такий одяг не тільки захистить вас від опіків, але й забезпечить комфорт під час евакуації.

Ознайомтесь з правилами безпеки

Читання інструкцій з безпеки здається банальним, але це може зберегти ваше життя. Зазвичай у таких інструкціях є схеми розташування виходів, які важливо вивчити до польоту, щоб у разі потреби швидко знайти шлях до безпеки. Важливо також звернути увагу на екстрену інформацію, що надається перед зльотом.

Головне при авіакатастрофі - зберігати спокій та не панікувати (фото: freepik.com)

3 хвилини після зльоту і 8 хвилин перед посадкою

Згідно зі статистикою, саме в ці 11 хвилин відбувається більшість аварій. Тому важливо залишатися бадьорим і уважним під час зльоту і посадки, не спати і не вживати алкоголь, щоб зберегти концентрацію та здатність реагувати на будь-які ситуації. Цей період є найкритичнішим, тому особлива увага до безпеки дуже важлива.

Пристібайте ремінь безпеки

Це правило не варто ігнорувати. Ремінь безпеки повинен бути застебнутий не тільки під час зльоту та посадки, а й протягом усього польоту, оскільки різкі маневри можуть призвести до непередбачених ситуацій. Додатково він захищає вас від травм під час сильних турбуленцій.

Прийміть правильну позу

Правильне положення тіла при аварійній посадці може зменшити ризик отримання травм. Якщо перед вами є сидіння, обхопіть його руками і притисніть голову до спинки. Якщо сидіння немає, нахиліться і обхопіть коліна руками. Це дозволяє мінімізувати навантаження на шию та хребет під час удару.

Зберігайте спокій

Це нелегко, але дуже важливо не піддаватися паніці. У випадку аварії ви повинні проявити ініціативу і діяти швидко, щоб збільшити шанси на порятунок. Пам'ятайте, що ваше життя залежить тільки від вас. Спокій допоможе вам швидко приймати розумні рішення та діяти в критичній ситуації.