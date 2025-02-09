Яку сумку не потрібно здавати в багаж: точні розміри та вага у різних авіакомпаніях

Подорожі літаком часто супроводжуються питанням: яку сумку можна взяти з собою в салон, а яку доведеться здати в багаж? Особливо це актуально для пасажирів лоукостерів, де правила щодо ручної поклажі можуть суттєво відрізнятися.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні вимоги до розмірів та ваги ручної поклажі у популярних авіакомпаніях світу.

Ручна поклажа у лоукостерах

Лоукостери, такі як Ryanair, Wizz Air та EasyJet, мають одні з найжорсткіших обмежень щодо ручної поклажі.

Наприклад, Ryanair дозволяє безкоштовно взяти лише одну маленьку сумку розміром 40x20x25 см, яка повинна поміщатися під сидінням. Для більшої сумки (55x40x20 см) потрібно придбати послугу пріоритетної посадки.

Wizz Air також дозволяє безкоштовно пронести сумку розміром 40x30x20 см, але для більшої ручної поклажі (55x40x23 см) потрібно оплатити додаткову послугу. EasyJet, на відміну від інших, дозволяє взяти сумку розміром 45x36x20 см без додаткових зборів, але вага не повинна перевищувати 15 кг.

Традиційні авіакомпанії: більше свободи, але з обмеженнями

У традиційних авіакомпаніях, таких як Lufthansa, Air France та British Airways, правила щодо ручної поклажі більш лояльні.

Наприклад, Lufthansa дозволяє взяти сумку розміром 55x40x23 см вагою до 8 кг, а також додаткову особисту річ, таку як ноутбук або дамська сумка.

Air France дозволяє пасажирам економ-класу взяти одну сумку розміром 55x35x25 см вагою до 12 кг, а бізнес-клас - дві сумки. British Airways дозволяє взяти сумку розміром 56x45x25 см вагою до 23 кг, що є одним із найбільш щедрих обмежень серед авіакомпаній .

Азійські та близькосхідні авіакомпанії

У авіакомпаніях Азії та Близького Сходу, таких як Emirates, Qatar Airways та Singapore Airlines, правила щодо ручної поклажі також відрізняються.

Emirates дозволяє взяти сумку розміром 55x38x20 см вагою до 7 кг, а Qatar Airways - 50x37x25 см з тією ж вагою. Singapore Airlines має подібні обмеження: сумка розміром 55x40x20 см вагою до 7 кг. Ці авіакомпанії часто дозволяють додаткову особисту річ, таку як сумка для ноутбука або дамська сумка.

Правила щодо рідин та інших предметів у ручній поклажі

Окрім розмірів та ваги, важливо враховувати обмеження щодо рідин. У більшості авіакомпаній дозволяється провозити рідини об’ємом не більше 100 мл, упаковані в прозорий пакет об’ємом до 1 літра. Також заборонено провозити колючі предмети, вибухонебезпечні речовини та деякі види електроніки, такі як літій-іонні батареї потужністю понад 160 Вт/ч.

Щоб уникнути додаткових зборів, завжди перевіряйте правила вашої авіакомпанії перед польотом. Використовуйте сумки з м’якими стінками, які легше стискаються, щоб відповідати обмеженням.

Якщо ви летите лоукостером, подумайте про придбання пріоритетної посадки, щоб отримати додаткову сумку. Також розподіляйте вагу між ручною поклажею та особистими речами, щоб уникнути перевищення ліміту.