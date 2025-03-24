Эти "лайфхаки для выживания" не спасут вас, а убьют: что не работает в реальной жизни

Лайфхаки для выживания часто базируются на распространенных мифах, которые, хотя и кажутся правдоподобными, на самом деле могут привести к опасным последствиям. Стоит знать, что работает только в кино, а в реальной жизни может навредить.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает 8 мифов о выживании, которые не только ошибочны, но и могут угрожать вашей жизни и здоровью.

Использование речного камня для приготовления пищи

Миф о том, что речной камень является идеальной поверхностью для приготовления пищи на костре, может иметь серьезные последствия. Камни, особенно те, что находятся возле воды, могут содержать влагу внутри.

При контакте с огнем эти камни могут треснуть или даже взорваться, создавая опасность для вашего здоровья. Вместо этого лучше использовать специально подготовленные для таких целей поверхности или посуду.

Молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место

Существует распространенное мнение, что молния не может ударить дважды в одно и то же место. На самом деле это не так. Если молния найдет излюбленный путь для своего удара, она может повторять его много раз. Это одна из причин, почему в громоотводах используются специальные системы для сведения ударов молнии в определенное место.

Если вас преследует акула, надо убегать

Многие считают, что лучшим способом спастись от акулы является бегство. Однако это может лишь увеличить ее заинтересованность и продолжить погоню. Вместо этого стоит сохранять спокойствие и попытаться повернуть акулы направление, аккуратно оттолкнув ее, чтобы она отошла от вас. Акулы могут быть любопытными, но часто не являются угрозой, если вы ведете себя правильно.

От акулы лучше не тыкать (фото: Freepik.com)

Бегство от потопа через плавание

Многие считают, что бегство от наводнения с помощью плавания - это реальный способ спастись. Однако сила воды при паводках настолько велика, что даже самые лучшие пловцы могут быть затянуты под воду. Кроме того, в паводковых водах можно наткнуться на опасные предметы, такие как оборванные линии электропередач или обломки деревьев.

Употребление алкоголя при замерзании

Некоторые считают, что алкоголь помогает согреться, когда вы застряли на морозе. На самом деле алкоголь расширяет сосуды, что может привести к потере тепла. В результате, хотя вам и кажется, что вам теплее, общая температура тела снижается, что может привести к переохлаждению.

Пить воду из кактуса

Миф о том, что воду из кактуса можно использовать для утоления жажды, может иметь тяжелые последствия. Жидкость в кактусах, хоть и выглядит как вода, на самом деле имеет высокое содержание кислоты и может вызвать диарею, что лишь усугубит обезвоживание. В случае чрезвычайной ситуации лучше искать другие источники воды или способы ее очистки.

Кактусы - не надежный источник воды (фото: Freepik.com)

Экономия воды в пустыне

Миф, что экономия воды в пустыне - это лучший способ выжить, может привести к обезвоживанию. Важно использовать воду умеренно, чтобы сохранить ясность ума и не поддаться панике. Даже если вы находитесь в условиях жестокой жары, лучше пить воду регулярно, чем пытаться растянуть запасы на долгое время.

Фильтрация воды из морской воды

Существует недоразумение, что можно фильтровать морскую воду, используя естественные методы, например, поглощение воды через ткань в теле.

Это не только не работает, но и может привести к серьезному обезвоживанию, поскольку соль будет вытягивать жидкость из тканей. В морских условиях лучше всего использовать специальные фильтры для очистки воды или находить другие способы сбора пресной воды.

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