Ці популярні лайфхаки з прибирання насправді є брехнею: не вірте в це

Популярні міфи про прибирання

Використання харчової соди та оцту для всього

Харчова сода є лужною, а оцет - кислотним. Бульбашки, які утворюються під час змішування цих двох інгредієнтів, є просто вуглекислим газом.

Краще змішувати харчову соду з водою. Тоді можна очистити жир і бруд, які накопичилися на кухні чи будь-де вдома. Також можна нанести харчову соду на плями.

Варто пам'ятати, якщо харчову соду не поєднувати з будь-яким типом кислоти чи води, то вона все одно працюватиме як чудовий м'який абразивний очищувач.

Очищення скла газетою

Це популярний лайфхак, який насправді неефективний. Зазвичай газету використовували для миття та сушіння вікон через тип чорнила на основі нафти, який вона містить.

Також ці чорнила злегка полірували скло, тому свого часу цей трюк працював чудово. Однак зараз цей інгредієнт більше не використовується в поліграфії.

Тому, щоб очистити дзеркала краще використовувати серветки з мікрофібри.

Використання Coca-Cola для чищення унітаза

Багато хто вважає, що кока-кола добре очищає наліт. Але ця газована вода в основному є сиропом, який залишить будь-яку поверхню липкою.

Краще придбати засоби, спеціально призначені для дезінфекції ванних кімнат.

Для певного типу підлоги, варто використовувати певну температуру води. Вам не завжди потрібно використовувати гарячу воду, найкраще мити холодною водою, оскільки це менше ймовірно пошкодить підлогу.

Холодна вода з відповідним засобом для миття підлоги, вбиває бактерії так само добре, як і гаряча вода. Тому не потрібно нагрівати воду, якщо ви використовується правильний засіб.

Наливаючи більше засобу, ніж потрібно, ви може перешкоджати правильному пранню одягу. Крім того, ви можете пошкодити машину. Найкраще слідувати інструкціям виробника, щоб отримати кращі результати.