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Эти популярные лайфхаки по уборке на самом деле являются ложью: не верьте в это

Какие популярные лайфхаки об уборке не работают (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время уборки в доме некоторые люди прибегают к лайфхакам. Однако некоторые из них могут нанести ущерб и создать проблемы. Поэтому следует знать об неэффективных способах, в которые все верят.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Популярные мифы об уборке

Использование пищевой соды и уксуса для всего

Пищевая сода является щелочной, а уксус - кислотным. Пузырьки, которые образуются при смешивании этих двух ингредиентов, являются просто углекислым газом.

Лучше смешивать пищевую соду с водой. Тогда можно очистить жир и грязь, которые накопились на кухне или где угодно в доме. Также можно нанести пищевую соду на пятна.

Следует помнить, если пищевую соду не сочетать с каким-либо типом кислоты или воды, то она все равно будет работать как отличный мягкий абразивный очиститель.

Очистка стекла газетой

Это популярный лайфхак, который действительно неэффективен. Обычно газету использовали для мытья и сушки окон через тип чернил на основе содержащейся в ней нефти.

Также эти чернила слегка полировали стекло, поэтому в свое время этот трюк работал отлично. Однако сейчас этот ингредиент больше не используется в полиграфии.

Поэтому, чтобы очистить зеркала лучше использовать салфетки из микрофибры.

Использование Coca-Cola для чистки унитаза

Многие считают, что кока-кола хорошо очищает налет. Но эта газировка в основном является сиропом, который оставит любую поверхность липкой.

Лучше приобрести средства, специально предназначенные для дезинфекции ванных комнат.

Для определенного типа пола следует использовать определенную температуру воды. Вам не всегда нужно использовать горячую воду, лучше мыть холодной водой, поскольку это меньш вероятно повредит пол.

Холодная вода с подходящим средством для мытья полов, убивает бактерии так же хорошо, как и горячая вода. Поэтому не нужно нагревать воду, если используется правильное средство.

Наливая больше средства, чем нужно, вы можете препятствовать правильной стирке одежды. Кроме того, вы можете повредить машину. Лучше следовать инструкциям производителя, чтобы получить лучшие результаты.

Раньше мы называли средства, которые нельзя использовать во время уборки.

Также мы писали, какие места на кухне часто пропускают при уборках.

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