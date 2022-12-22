Ці лайфхаки допоможуть прибрати пил з будинку надовго: знадобляться прості засоби

Пил - це дрібні частинки органічного або мінерального походження, які потрапляють у квартиру через вентиляцію, відкриті вікна і двері. Однак, можна зберегти ідеальну чистоту на тривалий термін.
Про це пише SantePlus.
Існують різні побутові методи прибирання, але не всі вони ефективні, коли мова йде про тривале видалення пилу. Можна використовувати промислові продукти, але деякі з них, на жаль, шкідливі для навколишнього середовища.
Очистіть шампунем або кондиціонером
Для цього вам знадобиться склянка гарячої води й чайна ложка шампуню або кондиціонера. Змішайте ці два інгредієнти, перш ніж налити їх у пляшку з розпилювачем. Після розпилення очистіть поверхню тканиною. Вони сяятимуть кілька днів без сліду пилу.
Білий оцет
Білий оцет є одним з найефективніших натуральних продуктів у догляді за домом. Змішайте 12 мл оцету, 25 мл дистильованої води та 25 крапель ефірної олії на ваш вибір.
Змішайте все у пляшці з розпилювачем. В результаті буде чисто та приємний запах буде поширюватися по всьому будинку.
Гліцерин
Щоб назавжди витерти пил у приміщеннях, ви можете використовувати серветку з мікрофібри, змочену гліцерином. Вона вловлює бруд і робить меблі сяючими надовго.
Для цього потрібно помістити столову ложку гліцерину в місткість з 1 літром теплої води і замочити у ньому тканину на 15 хвилин, а потім дати їй висохнути. Після цього можна очищати нею поверхні.
Ці хитрощі дозволять позбутися пилу мінімум на тиждень. Але щоб зменшити появу пилу у домі, можна встановити очищувачі повітря.
Раніше ми називали місця на кухні, які часто пропускають при прибираннях. На них накопичується жир і бруд.
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