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Эти лайфхаки помогут убрать пыль из дома надолго: понадобятся простые средства

Как избавиться от пыли в доме надолго (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пыль - это мелкие частицы органического или минерального происхождения, которые попадают в квартиру через вентиляцию, открытые окна и двери. Однако можно сохранить идеальную чистоту на длительный срок.

Об этом пишет SantePlus.

Существуют разные бытовые методы уборки, но не все они эффективны, когда речь идет о длительном удалении пыли. Можно использовать промышленные продукты, но некоторые из них, к сожалению, вредны для окружающей среды.

Как надолго устранить пыль

Очистите шампунем или кондиционером

Для этого вам понадобится стакан горячей воды и чайная ложка шампуня или кондиционера. Смешайте эти два ингредиента, прежде чем налить их в бутылку с распылителем. После распыления очистите поверхность тканью. Они будут сиять несколько дней без следа пыли.

Белый уксус

Белый уксус - один из самых эффективных натуральных продуктов в уходе за домом. Смешайте 12 мл уксуса, 25 мл дистиллированной воды и 25 капель эфирного масла по вашему выбору.

Смешайте все в бутылке с распылителем. В результате будет чисто и приятный запах будет распространяться по всему дому.

Глицерин

Чтобы навсегда вытереть пыль в помещениях, можно использовать салфетку из микрофибры, смоченную глицерином. Она улавливает грязь и делает мебель сияющей надолго.

Для этого нужно поместить столовую ложку глицерина в емкость с 1 литром теплой воды и замочить в нем ткань на 15 минут, а затем дать ей высохнуть. После чего можно очищать ею поверхности.

Эти уловки позволят избавиться от пыли минимум на неделю. Но чтобы уменьшить появление пыли в доме, можно установить воздухоочистители.

Раньше мы называли места на кухне, которые часто пропускают при уборках. На них скапливается жир и грязь.

Также писали, как своими руками сделать эффективные моющие средства.

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