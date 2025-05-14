Ці кримінальні серіали не відпустять до фіналу: з погонями та моральними дилемами

"Поліція Чикаго"

Патрульні департаменту поліції Чикаго на чолі з сержантом Войтом намагаються зберегти мир у місті, розслідуючи непрості злочини. Серіал занурює у світ складної моралі, де кожне рішення має ціну.



"Новобранець"

40-річний Джон Нолан вступає на службу до поліції Лос-Анджелеса і намагається довести, що ніколи не пізно розпочати з нуля. Разом з іншими героями він зіштовхується з непростими завданнями на роботі та особистими викликами.

"Саутленд"

Гостросюжетна кримінальна драма про будні копів з Лос-Анджелеса. Новачок Бен Шерман починає працювати під наставництвом жорсткого старшого інструктора Джона Купера. Вони абсолютно різні й тому змушують один одного замислитися, що означає бути по-справжньому гарним поліцейським.



"Спецпризначенці"

Колишній морпіх очолює елітний відділ боротьби зі злочинністю в Лос-Анджелесі. Йому доводиться зіштовхуватися з небезпечними викликами та моральними дилемами, адже він виріс у місті і знає "вуличні" порядки.



"Лютер"

Психологічний трилер розповідає про детектива Джона Лютера, який бореться не лише з серійними вбивцями, а й власними темними сторонами. Сюжет тримає у напрузі до кінця.