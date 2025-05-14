Эти криминальные сериалы не отпустят до финала: с погонями и моральными дилеммами

"Полиция Чикаго"

Патрульные департамента полиции Чикаго во главе с сержантом Войтом пытаются сохранить мир в городе, расследуя непростые преступления. Сериал погружает в мир сложной морали, где каждое решение имеет цену.



"Новобранец"

40-летний Джон Нолан поступает на службу в полицию Лос-Анджелеса и пытается доказать, что никогда не поздно начать с нуля. Вместе с другими героями он сталкивается с непростыми задачами на работе и личными вызовами.

"Саутленд"

Остросюжетная криминальная драма о буднях копов из Лос-Анджелеса. Новичок Бен Шерман начинает работать под наставничеством жесткого старшего инструктора Джона Купера. Они совершенно разные и поэтому заставляют друг друга задуматься, что значит быть по-настоящему хорошим полицейским.



"Спецназовцы"

Бывший морпех возглавляет элитный отдел по борьбе с преступностью в Лос-Анджелесе. Ему приходится сталкиваться с опасными вызовами и моральными дилеммами, ведь он вырос в городе и знает "уличные" порядки.



"Лютер"

Психологический триллер рассказывает о детективе Джоне Лютере, который борется не только с серийными убийцами, но и собственными темными сторонами. Сюжет держит в напряжении до конца.