Ці кольори у вашій спальні позбавлять вас сну: уникайте їх

Деякі кольори у в інтер'єрі спальні здатні створити відчуття спокою та затишку. Інші ж навпаки - можуть викликати відчуття тривоги або навіть призвести до депресії.
Про те, яких кольори категорично не має бути в інтер'єрі спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Таким чином помаранчевий не матиме негативного впливу.
втому.
Коричневий може негативно впливати на ваші емоції. Перебуваючи в спальні де багато цього кольору, ви можете відчувати смуток, тривогу, самотність та навіть депресію.
Також коричневий негативно впливає на тривалість сну.
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