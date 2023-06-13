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Ці кольори у вашій спальні позбавлять вас сну: уникайте їх

Яких кольорів не повинно бути у спальні (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Деякі кольори у в інтер'єрі спальні здатні створити відчуття спокою та затишку. Інші ж навпаки - можуть викликати відчуття тривоги або навіть призвести до депресії.

Про те, яких кольори категорично не має бути в інтер'єрі спальні, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Помаранчевий

Таким чином помаранчевий не матиме негативного впливу.

Помаранчева спальня (фото: Freepik)

Фіолетовий

втому.

Коричневий може негативно впливати на ваші емоції. Перебуваючи в спальні де багато цього кольору, ви можете відчувати смуток, тривогу, самотність та навіть депресію.

Також коричневий негативно впливає на тривалість сну.

Коричнева спальня (фото:Freepik)

Чорна спальня (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, які кольори дизайну здешевлюють вашу кухню.

Також читайте, які дизайни манікюру вважаються антитрендами.

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