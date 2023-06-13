Эти цвета в вашей спальне лишат вас сна: избегайте их

Некоторые цвета в интерьере спальни способны создать ощущение покоя и уюта. Другие же наоборот - могут вызвать чувство тревоги или даже привести к депрессии.
О том, каких цветов категорически не должно быть в интерьере спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Таким образом, оранжевый не будет иметь негативного влияния.
усталость.
Коричневый может оказывать негативное влияние на ваши эмоции. Находясь в спальне, где много этого цвета, вы можете ощущать грусть, тревогу, одиночество и даже депрессию.
Также коричневый отрицательно влияет на продолжительность сна.
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