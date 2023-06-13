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Эти цвета в вашей спальне лишат вас сна: избегайте их

Каких цветов не должно быть в спальне (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Некоторые цвета в интерьере спальни способны создать ощущение покоя и уюта. Другие же наоборот - могут вызвать чувство тревоги или даже привести к депрессии.

О том, каких цветов категорически не должно быть в интерьере спальни, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Оранжевый

Таким образом, оранжевый не будет иметь негативного влияния.

Оранжевая спальня (фото: Freepik)

Фиолетовый

усталость.

Коричневый может оказывать негативное влияние на ваши эмоции. Находясь в спальне, где много этого цвета, вы можете ощущать грусть, тревогу, одиночество и даже депрессию.

Также коричневый отрицательно влияет на продолжительность сна.

Коричневая спальня (фото: Freeepik)

Черная спальня (фото: Freepik)

Раньше мы писали о том, какие цвета дизайна удешевляют вашу кухню.

Также читайте, какие дизайны маникюра числятся антитрендами.

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