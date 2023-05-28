6 кольорів у дизайні, які здешевлюють вашу кухню

Деякі кольори у дизайні здатні розшити візуально простір і зробити його затишним. Інші ж навпаки роблять приміщення тісним і навіть меншим, ніж воно є насправді.

Про те, яких кольорів варто уникати на кухні, пише Express .

Зелений мох

Кухні зеленого кольору починають набирати популярність цього року. Однак деякі відтінки можуть не підійти для інтер'єру. Краще уникати "зеленого моху та зелені шавлії".

"Ці кольори можуть зробити кухню темною та "брудною". Крім того, ці відтінки також можуть зробити кухню набагато меншою, ніж вона є насправді", - пояснює експерт Пенелопа Джейкобс.

Вона рекомендує вибирати пастельні або приглушені зелені кольори. Ця альтернативна зелень допоможе "пожвавити кімнату" та додати спокою у простір.

Брудно-білі відтінки

У минулі роки великою популярністю користувалися брудно-білі тони. Проте зараз їх стає все менше. Експерт стверджує, що це тому, що люди помітили, що ці тони роблять кімнату "нудною, млявою або плоскою".

Ймовірно, це через те, що приглушені тони не надають кімнаті яскравості.

"Освітлення в кімнаті також може зробити брудно-білі кольори тьмяними та дешевими. Білі кольори також можуть знизити вартість вашої власності", - каже Джейкобс.

Яскравий білий

У той час як брудно-білий колір уникають через його недостатню яскравість, яскраво-білий може бути надто яскравим.

"Білий колір традиційно є популярним вибором для кухні. Він може зробити простір свіжим і чистим. Однак блискучі білі часто можуть зробити простір занадто клінічним", - зазначає експерт.

Через це яскравий білий колір може зробити кухню набагато "холоднішою і менш домашньою". Також це дуже непрактичний вибір кольору для кухні через ризик забруднення.

Темно-коричневий

Темно-коричневі відтінки є наступними у списку кольорів, яких слід уникати, оскільки вони можуть зробити кухню "темною, брудною та маленькою".

"Зважаючи на це, краще уникати фарбування стін у цей колір. Це нормально, якщо у вашому інтер’єрі буде кілька акцентів цього кольору. Однак це не повинно керувати вашою кольоровою гамою", - пояснює Джейкобс.

Вона стверджує, що темно-коричневі стіни "знижують вартість будинку, що не дуже добре для тих, хто планує незабаром продати своє майно.

Замість цього найкраще дотримуватися теплих нейтральних або приглушених тонів.

Червоний

Червоний - дуже суперечливий вибір для кухні. Він часто вважається надто відволікаючим, тому краще його уникати.

Жовтий

Хоча жовтий - дуже теплий і сонячний колір, його слід уникати, якщо ви не хочете, щоб ваша кухня виглядала дешево.

Яскраво-жовтий колір може призвести до надмірного збудження, тривоги або нервозності. Жовтий також відволікає від інших елементів кухні і може перевантажувати простір.