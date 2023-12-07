Ці кольори стін додають вартості вашому дому: врахуйте це під час ремонту

Під час ремонту у будинку можна обрати кольори, які вам подобаються, і ті, що найкраще відображають стиль. Однак, також варто звертати увагу на тони, які додають цінності дому, роблячи його особливим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Такий колір чудово підходить для кухонь, віталень, спалень та ванних кімнат.
Він також зробить простір більшим і привабливішим.
"Насправді є лише один колір, який збільшує або, краще сказати, не зменшує вартість вашого будинку, і це білий", - каже дизайнер Ентоні Карріно.
Фахівець додав, що покупці житла побачать білі стіни як чистий аркуш. Це найбільш надійний варіант, якщо ви плануєте продати квартиру або будинок.
Чудово підходить для кухонь, віталень та спалень
Такий колір ніби допоможе освіжити простір. Стіни кремових кольорів є чудовим тлом для створення гарних акцентів за допомогою меблів чи декору. Вони будуть доречні в дизайні будь-якого стилю.
Дизайнер каже, що колір чудово підходить для ванних кімнат та спалень
Згідно з опитуванням, світло-блакитний є найпопулярнішим кольором для фарбування ванної кімнати, адже це зона де домовласники хочуть почуватися розслаблено.
Стіни варто фарбувати у такий колір у вітальні та спальні.
Сірий колір може бути альтернативою білому, він приносить відчуття елегантності та вишуканості.
Темно-сірі стіни чи темно-сині або ж зелені шафи можуть створити розкішний дизайн.
Саме темно-зелений колір зараз дуже популярний. Коли покупці бачать кухню в зелених тонах, у них це викликає захоплення.
Раніше майстер з ремонту назвав побутову техніку, яка найчастіше ламається.
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