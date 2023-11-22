5 головних тенденцій в інтер'єрі дому, які будуть дуже популярні у 2024 році

Традиційно у кінці року дизайнери роблять прогнози, які ж тренди будуть ключовими у наступному році - до яких меблів, матеріалів та кольорів варто приглядатись тим, хто планує оновити інтер'єр дому.

Про те, які тенденції будуть ключовими у наступному році, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express .

Просочення кольором

"Цей метод передбачає використання одного кольору або відтінків з одного сімейства, що задає тон вашому простору. Просочення кольором пропонує унікальну естетику, незалежно від того, прагнете ви створити спокійну та гармонійну атмосферу чи сміливе, яскраве висловлювання", - пояснює дизайнер Йоганна Константіну.

За її словами, кількість пошукових запитів про цю техніку за останній рік зросла на 306%.

"Щоб додати насичений колір у свій дім, почніть із вибору домінуючого кольору, а потім додайте різні відтінки, щоб створити глибину. Наприклад, якщо синій є вашим основним кольором, додайте світліший і темніший відтінки синього для контрасту", - радить експерт.

Ретро інтер'єри

Ретро інтер’єри - це тенденція дизайну, яка набула обертів за останній місяць.

"Щоб прийняти цю тенденцію, почніть із вибору конкретного десятиліття, кожне з яких має свої особливості. Наприклад, якщо ви обираєте 1970-ті роки, ключовими елементами, на які варто звернути увагу, є землисті приглушені тони, меблі з яскравими візерунками, як-от килимове покриття, геометричні журнальні столики та смугасті штори", - каже Йоганна.

Також доповнити інтер'єр можна вінтажними аксесуарами - лампами, телефонами, ретро витворами мистецтва, телевізорами та класичними годинниками. Це додасть простору автентичності.

Оксамитові матеріали

За словами експерта, вже зараз оксамит є одним із домінуючих запитів у Google. Цей матеріал відомий своєю багатою текстурою, він може надати простору вишуканості.

"Введіть оксамит через м’які меблі, такі як дивани, крісла, обідні стільці, штори та постільну білизну, як-от узголів’я та підковдри. Однак, якщо ви хочете представити їх як акценти, то менші елементи, такі як подушки або пледи, є кращим варіантом", - каже дизайнер.

Вона радить вибирати відтінки, які доповнюють ваш декор. Популярним вибором є нейтральні тони, такі як темно-сірий, темно-синій, або насичені "дорогі" тони, такі як смарагдово-зелений і королівський синій.

Меблі з оксамитовим покриттям нададуть вашій оселі вишуканості (фото: Freepik)

Металеве золоте покриття та акценти

Введення металевих акцентів через такі меблі, як журнальні столики, є чудовим способом прикрасити вітальню чи спальню. Експерт також порекомендувала взяти з позолотою люстри або лампи, або навіть дзеркала і фоторамки, щоб додати елегантності.

"Якщо ви хочете підкреслити вже наявний декор за допомогою золотистої обробки, то чудовою відправною точкою може стати встановлення ручок золотих тонів на шафах і ящиках. Аксесуари, такі як вази, підноси чи статуетки, "розкидані" по дому, також можуть об’єднати дизайн", - каже Йоганна.

Фіолетові інтер'єри

"Фіолетовий - це універсальний колір, який може викликати відчуття розкоші, креативності та спокою, залежно від відтінку та способу його використання. Від глибоких і примхливих фіолетових, таких як баклажан або слива, до більш світлих лавандових або бузкових відтінків. Виберіть відтінок, який відповідає вашому стилю та настрою, який ви хочете створити у своєму просторі", - говорить дизайнер.

У фіолетовий колір можна пофарбувати стіни, або вибрати темно-фіолетовий колір для акцентної стіни або вибрати повний образ.

"Подумайте про використання фіолетового кольору в меблях і текстильних деталях, таких як диван, штори або килими. Не забувайте доповнювати колір природними елементами, такими як дерево, або бежевим текстилем, таким як килими, щоб створити збалансований вигляд", - каже експерт.