Эти цвета стен добавят стоимости вашему дому: учитывайте это во время ремонта

Во время ремонта в доме можно выбрать цвета, которые вам нравятся, и лучше всего отражающие стиль. Однако, также следует обращать внимание на тона, которые придают ценности дому, делая его особенным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Такой цвет отлично подходит для кухонь, гостиных, спален и ванных комнат.
Он также сделает пространство большим и привлекательным.
"На самом деле есть только один цвет, который увеличивает или, лучше сказать, не уменьшает стоимость вашего дома, и это белый", - говорит дизайнер Энтони Каррино.
Специалист добавил, что покупатели жилья увидят белые стены как чистый лист. Это самый надежный вариант, если вы планируете продать квартиру или дом.
Прекрасно подходит для кухонь, гостиных и спален.
Такой цвет вроде бы поможет освежить пространство. Стены кремового цвета являются отличным фоном для создания хороших акцентов с помощью мебели или декора. Они будут уместны в дизайне любого стиля.
Дизайнер говорит, что цвет отлично подходит для ванных комнат и спален.
Согласно опросу, светло-голубой является самым популярным цветом для покраски ванной комнаты, ведь это зона, где домовладельцы хотят чувствовать себя расслабленно.
Стены следует красить в такой цвет в гостиной и спальне.
Серый цвет может быть альтернативой белому, он приносит элегантность и изысканность.
Темно-серые стены или темно-синие или зеленые шкафы могут создать роскошный дизайн.
Именно темно-зеленый цвет сейчас очень популярен. Когда покупатели видят кухню в зеленых тонах, у них это вызывает восхищение.
Ранее мастер по ремонту назвал наиболее часто ломаемую бытовую технику.
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