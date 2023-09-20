Майстер з ремонту назвав побутову техніку, яка найчастіше ламається
Ми щодня користуємося побутовою технікою: телевізор, електрочайник, плита, мікрохвильовка, бойлер тощо. Ці прилади стали невіддільною частиною сучасного життя, і тому вони також потребують уваги господарів у випадку несправностей. А якщо не хочете часто віддавати прилади до сервісних центрів, завжди обирайте якісну продукцію.
Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповів спеціаліст з ремонту побутової техніки Володимир Хатунцев.
Які побутові прилади найчастіше ламаються
Володимир наголошує, що дуже часто клієнти приходять із несправностями саме в дешевих приладах.
"Що легко прийшло - легко пішло. Для досягнення низької ціни виробники, на жаль, часто економлять на якості та використовують менш довговічні матеріали", - розповідає він.
Особливо це стосується маловідомих брендів, які можуть не нести перед своїми споживачами ту відповідальність, яку несуть відомі компанії. До того ж вартість пристрою впливає і на термін його роботи.
"Один із ключових факторів (у терміні роботи - ред.) - це ресурс, закладений у прилад на етапі проєктування та виготовлення. Найчастіше це пов'язано з вартістю техніки. Більш доступні за ціною прилади зазвичай мають обмежений ресурс та менший термін служби", - пояснює спеціаліст.
Скільки орієнтовно коштує ремонт
Хатунцев каже, що сума ремонту може значно змінюватися залежно від регіону, типу несправності тощо. Мінімальна вартість може в середньому стартувати від 200 гривень.
"Якщо ви віддаєте перевагу ремонту вдома без необхідності транспортування техніки в сервісний центр, вартість такого ремонту зросте ще мінімум на 200 гривень", - рахує експерт.
Максимальна ціна ремонту може бути дуже високою, адже залежить від купівлі деталей, роботи майстра та типу несправності. У деяких випадках ремонт може бути навіть недоцільним.
"Якщо вартість ремонту перевищує 50% вартості нового приладу, часто варто розглянути варіант купівлі нового пристрою. Однак, існують винятки. Наприклад, коли аналогічний пристрій більше недоступний на ринку чи інші моделі не відповідають інтер'єру, розмірам. У таких випадках ремонт може бути єдиним доступним варіантом", - каже Володимир.
Проте якщо ви не хочете часто витрачатися на ремонт, дотримуйтеся цих кількох правил:
- суворо дотримуйтесь рекомендацій в інструкції до кожного приладу. Йдеться про правильні умови експлуатації, допустимі навантаження й режими роботи
- регулярний та правильний догляд за пристроями. Чистота та сухість приладу суттєво збільшують термін служби техніки.
- ретельний вибір техніки. Зважайте на її характеристики, вартість і виробника, ознайомтеся з відгуками інших користувачів.
Як вберегти техніку від перепадів напруги
Ця причина несправностей може стати чи не найпоширенішою з появою графіків відключень. Через часті ввімкнення та вимкнення механізм може не витримати та дати збій.
Тому якщо у вас буде чіткий графік, вимикайте завчасно всі електроприлади, а вмикайте лише коли, як електропостачання відновиться.
Крім того, сьогодні на ринку є стабілізувальна техніка, яка бере на себе всі стрибки напруги чи різке вимкнення. Це може бути інвертор з автоматикою, який автоматично перемикає одне джерело напруги на інше.
Ціни на різні типи інверторів (скриншот: Styler)
А на ту техніку, яка повинна працювати без упину (котел, бойлер тощо) можна купувати джерела безперебійного живлення.
Раніше ми розповідали, як вибрати побутову техніку, щоб економити на електриці вдома.
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