Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

Алое вера

Ця рослина активно виробляє кисень, який сприяє гарному сну та запобігає безсонню. Також алое не вибаглива в догляді, її потрібно поливати кожен раз після висихання верхнього шару землі. Взимку полив можна трохи скоротити, але не давати землі повністю висохнути.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Гарденія

Гарденія (фото: rastenievod)

Жасмин

Квіти жасмину мають легкий приємний аромат, який володіє заспокійливою дією. Також ця рослина має седативні властивості, що може знизити рівень тривожності, тим самим позитивно впливаючи на якість сну.

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифілум

Спатифілум (фото: rastenievod)