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Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

Які кімнатні рослини сприяють сну (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дуже часто ми маємо проблеми зі сном або взагалі його відсутністю, внаслідок чого почуваємося втомленими та знесиленими. Однак цю ситуацію можна виправити за допомогою кімнатних рослин.

Про те, які кімнатні рослини сприяють міцному сну, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Алое вера

Ця рослина активно виробляє кисень, який сприяє гарному сну та запобігає безсонню. Також алое не вибаглива в догляді, її потрібно поливати кожен раз після висихання верхнього шару землі. Взимку полив можна трохи скоротити, але не давати землі повністю висохнути.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Гарденія

Гарденія (фото: rastenievod)

Жасмин

Квіти жасмину мають легкий приємний аромат, який володіє заспокійливою дією. Також ця рослина має седативні властивості, що може знизити рівень тривожності, тим самим позитивно впливаючи на якість сну.

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифілум

Спатифілум (фото: rastenievod)

Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини категорично не можна ставити на підвіконня.

Також читайте, які рослини не потребують особливого догляду.

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