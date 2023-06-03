6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Кімнатні рослини в будинку допомагають очистити повітря. Також вони естетично доповнюють інтер’єр кімнати. До того ж є рослини, яку невибагливі у догляді.

За якими кімнатними рослинами не потрібно доглядати - читайте на Styler нижче .

Хлорофітум

Таку рослину дуже часто можна зустріти в під'їздах. Все тому, що хлорофітум не вимагає частого поливу, росте в тіні. Також не потребує особливої температури повітря.

Хлорофітум (wikipedia)

"Тещин язик" або сансевієрія

Така рослина може обходитися без води та сонця протягом кількох тижнів. До того ж навіть після такого випробування рослина відновиться у рекордно короткі терміни.

Сансевієрія (wikipedia)

Кактус

Різноманітність форм кактусів дозволяє підібрати потрібну квітку до будь-якого інтер'єру. Основні вимоги - спеціальний ґрунт, велика кількість сонячного світла і зниження поливу.

Влітку можна виставити їх на балкон. Взимку при інтенсивному опаленні потрібно стежити, щоб не пересихало повітря.

Важливо, що поливати кактуси можна двома способами: зверху або через піддон з водою, але перед кожним поливом ґрунт повинен повністю просохнути. При поливі варто слідкувати, щоб волога не потрапила на стовбур, оскільки від цього він може загнити.

Кактус (wikipedia)

Грошове дерево

За таким деревом дуже легко доглядати. Поливати рослину потрібно приблизно один раз на тиждень, а сонячне освітлення для неї потрібне помірне.

Але обов’язково потрібно ставити вазон подалі від опалювальних приладів та радіаторів. Також дерево не потребує пересадки. Горщик для рослини можна міняти на новий тоді, коли колишній став малим.

Грошове дерево (flickr)

Плющ

Кімнатний плющ - це насправді дуже невибаглива рослина. Довжина її пагонів досягає п'яти метрів, тому плющ найкраще помістити у підвісний горщик, помірно поливати і періодично підрізати.

Плющ (Unsplash)

Бамбук

Драцена Сандера або бамбук - це досить популярна рослина, яка не потребує особливого догляду. Її зазвичай продають у вигляді пучка зелених стебел, поміщених у вазу з водою та дрібними камінчиками. Бамбук достатньо поставити в у надто сонячному місці і раз на два тижні міняти воду.

Бамбук