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6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

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Субота 03 червня 2023 12:30
6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати Які рослини невибагливі у догляді (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кімнатні рослини в будинку допомагають очистити повітря. Також вони естетично доповнюють інтер’єр кімнати. До того ж є рослини, яку невибагливі у догляді.

За якими кімнатними рослинами не потрібно доглядати - читайте на Styler нижче.

Хлорофітум

Таку рослину дуже часто можна зустріти в під'їздах. Все тому, що хлорофітум не вимагає частого поливу, росте в тіні. Також не потребує особливої температури повітря.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Хлорофітум (wikipedia)

"Тещин язик" або сансевієрія

Така рослина може обходитися без води та сонця протягом кількох тижнів. До того ж навіть після такого випробування рослина відновиться у рекордно короткі терміни.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Сансевієрія (wikipedia)

Кактус

Різноманітність форм кактусів дозволяє підібрати потрібну квітку до будь-якого інтер'єру. Основні вимоги - спеціальний ґрунт, велика кількість сонячного світла і зниження поливу.

Влітку можна виставити їх на балкон. Взимку при інтенсивному опаленні потрібно стежити, щоб не пересихало повітря.

Важливо, що поливати кактуси можна двома способами: зверху або через піддон з водою, але перед кожним поливом ґрунт повинен повністю просохнути. При поливі варто слідкувати, щоб волога не потрапила на стовбур, оскільки від цього він може загнити.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Кактус (wikipedia)

Грошове дерево

За таким деревом дуже легко доглядати. Поливати рослину потрібно приблизно один раз на тиждень, а сонячне освітлення для неї потрібне помірне.

Але обов’язково потрібно ставити вазон подалі від опалювальних приладів та радіаторів. Також дерево не потребує пересадки. Горщик для рослини можна міняти на новий тоді, коли колишній став малим.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Грошове дерево (flickr)

Плющ

Кімнатний плющ - це насправді дуже невибаглива рослина. Довжина її пагонів досягає п'яти метрів, тому плющ найкраще помістити у підвісний горщик, помірно поливати і періодично підрізати.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядати

Плющ (Unsplash)

Бамбук

Драцена Сандера або бамбук - це досить популярна рослина, яка не потребує особливого догляду. Її зазвичай продають у вигляді пучка зелених стебел, поміщених у вазу з водою та дрібними камінчиками. Бамбук достатньо поставити в у надто сонячному місці і раз на два тижні міняти воду.

6 невибагливих кімнатних рослин, за якими не потрібно доглядатиБамбук

Раніше ми повідомляли, які кімнатні рослини потрібно обов'язково мати в спальній.

Також ми писали, як зрозуміти, що кімнатна рослина потребує негайного підживлення.

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