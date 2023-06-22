Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне

Очень часто мы имеем проблемы со сном или вообще его отсутствием, в результате чего чувствуем себя усталыми и обессиленными. Однако эту ситуацию можно исправить с помощью комнатных растений.
О том, какие комнатные растения способствуют крепкому сну, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Это растение активно вырабатывает кислород, который способствует хорошему сну и предотвращает бессонницу. Также алоэ не привередлива в уходе, ее нужно поливать каждый раз после высыхания верхнего слоя земли. Зимой полив можно немного сократить, но не давать земле полностью высохнуть.
Цветы жасмина обладают легким приятным ароматом, который обладает успокаивающим действием. Также это растение обладает седативными свойствами, что может снизить уровень тревожности, тем самым оказывая положительное влияние на качество сна.
Жасмин (фото: rastenievod)
Спатифиллум (фото: rastenievod)
Раньше мы писали о том, какие комнатные растения категорически нельзя ставить на подоконник.
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