Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне

Алое вера

Это растение активно вырабатывает кислород, который способствует хорошему сну и предотвращает бессонницу. Также алоэ не привередлива в уходе, ее нужно поливать каждый раз после высыхания верхнего слоя земли. Зимой полив можно немного сократить, но не давать земле полностью высохнуть.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Гардения

Гардения (фото: rastenievod)

Жасмин

Цветы жасмина обладают легким приятным ароматом, который обладает успокаивающим действием. Также это растение обладает седативными свойствами, что может снизить уровень тревожности, тем самым оказывая положительное влияние на качество сна.

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: rastenievod)