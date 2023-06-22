Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

Дуже часто ми маємо проблеми зі сном або взагалі його відсутністю, внаслідок чого почуваємося втомленими та знесиленими. Однак цю ситуацію можна виправити за допомогою кімнатних рослин.

Алое вера

Ця рослина активно виробляє кисень, який сприяє гарному сну та запобігає безсонню. Також алое не вибаглива в догляді, її потрібно поливати кожен раз після висихання верхнього шару землі. Взимку полив можна трохи скоротити, але не давати землі повністю висохнути.

Лаванда

Ця яскрава рослина з солодким запахом не лише допоможе вам виспатися, а й боротися зі стресом. Її аромат освіжить вашу кімнату та допоможе розслабитися. До цього ж дуже часто лаванду використовують для виготовлення косметичних засобів та ліків.

Лаванда (фото: Freepik)

Гарденія

Також ця рослина з красивими білими квітами володіє заспокійливим ефектом. Її аромат допомагає розслабитися, налаштовуючи на міцний сон. Крім того, дуже важливо поставити цю квітку в освітлене місце, оскільки гарденія не любить тінь.

Гарденія (фото: rastenievod)

Жасмин

Квіти жасмину мають легкий приємний аромат, який володіє заспокійливою дією. Також ця рослина має седативні властивості, що може знизити рівень тривожності, тим самим позитивно впливаючи на якість сну.

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифілум

Спатифілум володіє здатністю очищати повітря від токсичних летких речовин. Також рослина поглинає шкідливе випромінювання електроприладів, що добре впливає на якість сну.

Спатифілум (фото: rastenievod)