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Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

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Четвер 22 червня 2023 21:30
Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні Які кімнатні рослини сприяють сну (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дуже часто ми маємо проблеми зі сном або взагалі його відсутністю, внаслідок чого почуваємося втомленими та знесиленими. Однак цю ситуацію можна виправити за допомогою кімнатних рослин.

Про те, які кімнатні рослини сприяють міцному сну, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Алое вера

Ця рослина активно виробляє кисень, який сприяє гарному сну та запобігає безсонню. Також алое не вибаглива в догляді, її потрібно поливати кожен раз після висихання верхнього шару землі. Взимку полив можна трохи скоротити, але не давати землі повністю висохнути.

Лаванда

Ця яскрава рослина з солодким запахом не лише допоможе вам виспатися, а й боротися зі стресом. Її аромат освіжить вашу кімнату та допоможе розслабитися. До цього ж дуже часто лаванду використовують для виготовлення косметичних засобів та ліків.

Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальніЛаванда (фото: Freepik)

Гарденія

Також ця рослина з красивими білими квітами володіє заспокійливим ефектом. Її аромат допомагає розслабитися, налаштовуючи на міцний сон. Крім того, дуже важливо поставити цю квітку в освітлене місце, оскільки гарденія не любить тінь.

Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальніГарденія (фото: rastenievod)

Жасмин

Квіти жасмину мають легкий приємний аромат, який володіє заспокійливою дією. Також ця рослина має седативні властивості, що може знизити рівень тривожності, тим самим позитивно впливаючи на якість сну.

Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифілум

Спатифілум володіє здатністю очищати повітря від токсичних летких речовин. Також рослина поглинає шкідливе випромінювання електроприладів, що добре впливає на якість сну.

Ці кімнатні рослини сприяють здоровому та міцному сну: поставте їх в спальні

Спатифілум (фото: rastenievod)

Раніше ми писали про те, які кімнатні рослини категорично не можна ставити на підвіконня.

Також читайте, які рослини не потребують особливого догляду.

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