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Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне

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Четверг 22 июня 2023 21:30
Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне Какие комнатные растения способствуют сну (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очень часто мы имеем проблемы со сном или вообще его отсутствием, в результате чего чувствуем себя усталыми и обессиленными. Однако эту ситуацию можно исправить с помощью комнатных растений.

О том, какие комнатные растения способствуют крепкому сну, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Алое вера

Это растение активно вырабатывает кислород, который способствует хорошему сну и предотвращает бессонницу. Также алоэ не привередлива в уходе, ее нужно поливать каждый раз после высыхания верхнего слоя земли. Зимой полив можно немного сократить, но не давать земле полностью высохнуть.

Лаванда

Это яркое растение со сладким запахом не только поможет вам выспаться, но и бороться со стрессом. Ее аромат освежит вашу комнату и поможет расслабиться. К тому же часто лаванду используют для изготовления косметических средств и лекарств.

Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальнеЛаванда (фото: Freepik)

Гардения

Также это растение с красивыми белыми цветами обладает успокаивающим эффектом. Ее аромат помогает расслабиться, настраивая на крепкий сон. Кроме того, очень важно поставить этот цветок в освещенное место, поскольку гардения не любит тень.

Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальнеГардения (фото: rastenievod)

Жасмин

Цветы жасмина обладают легким приятным ароматом, который обладает успокаивающим действием. Также это растение обладает седативными свойствами, что может снизить уровень тревожности, тем самым оказывая положительное влияние на качество сна.

Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне

Жасмин (фото: rastenievod)

Спатифиллум

Спатифиллум обладает способностью очищать воздух от токсичных веществ. Также растение поглощает вредное излучение электроприборов, что положительно влияет на качество сна.

Эти комнатные растения способствуют здоровому и крепкому сну: поставьте их в спальне

Спатифиллум (фото: rastenievod)

Раньше мы писали о том, какие комнатные растения категорически нельзя ставить на подоконник.

Также читайте, какие растения не нуждаются в особом уходе.

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