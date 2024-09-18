Ці історії вражають та запам'ятовуються. Українські серіали, які варто подивитися

Якщо ви шукаєте приємний кінематографічний контент на вечір, аби відпочити від роботи та "переключитися" хоча б на кілька годин, візьміть собі на замітку наступні яскраві кінороботи.

"Одна родина"

Мінісеріал розповідає історію кохання, яка обривається через певні обставини. Родини Романюків та Куців протистоять одна одній, але з ними трапляється низка подій, яка змусить їх примиритися та знайти спільну мову.

"Тут і тепер"

Цей серіал присвячений чотирьом подругам: Лорі, Ельці, Юлі та Сусанні. Вони лише на порозі свого дорослого життя, але мріють про щасливе майбутнє.

Дівчата мають різні характери та погляди, проте їх об'єднує щира дружба та незламна підтримка одна одної, і це допомагає кожній проходити всі перешкоди з більшою упевненістю та легкістю.

"Курс щасливого життя"

Викладачка практичної психології Тетяна проводить студентам лекцію про хлопчика Дем'яна. Він погано спить, оскільки бачить погані сни. Його батьки постійно працюють над розв'язанням проблеми, проте не помічають змін у поведінці дитини.

Тетяна вирішує зробити усе від себе можливе, аби допомогти Дем’яну, та чи вдасться їй це зробити?

"Невістка"

За сюжетом події відбуваються на початку 90-х років. Мати головного героя, попри вмовляння близьких, вирішує народити дитину і ростити її без батька. Хлопчик росте цілеспрямованим та з гострим відчуттям справедливості.

У старших класах він закохується в дівчину, але зіштовхується з конкуренцією - іншим хлопцем, батько якого є місцевим прокурором. Чи вдасться Кості захистити своє кохання?

"Моє кіно"

Цей серіал розповідає про кондитерку Олександру, життя якої змінюється після того, як її кав'ярню руйнує російська атака. Колишній чоловік дівчини, якого вважають загиблим на війні, не дописав сценарій до фільму, а тому Олександрі доводиться робити це за нього.

Чи вдасться головній героїні пройти всі перешкоди та, врешті-решт, залишитися щасливою і коханою?