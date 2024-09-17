Вишукане кіно, яке хочеться дивитися. Добірка яскравих фільмів для вашого затишного вечора

Якщо ви поціновувачка чи поціновувач справді візуально красивих картин, і хочете насолодитися не лише цікавим сюжетом, але і до деталей підібраною атмосферою у фільмі, перегляньте на дозвіллі наступні кілька кіноробіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, які вразять вас своєю вишуканістю, небанальністю та несподіваними поворотами сюжетів.

"Леді Бьорд"

Стрічка розповідає про старшокласницю із Сакраменто, яка демонструє запальний та безстрашний характер. Вона зіштовхується із труднощами у родині та коханні, проте долає їх, продовжує пізнавати себе і мріє здійснити втечу до коледжу на Східному узбережжі.

"Назви мене своїм ім'ям"

Події відбуваються в Італії влітку 1983 року. В історії, де одну з головних ролей зіграв Тімоті Шаламе, 17-річний хлопець на ім'я Еліо розпочинає стосунки з Олівером - привабливим помічником свого батька. Після цього життя головного героя кардинально змінюється.

"Моє чудове життя"

У центрі сюжету опиняється нещаслива жінка у шлюбі. Вона намагається помирити своїх родичів, і одночасно з цим робить усе від себе можливе, аби зупинити анонімного шантажиста та не дати йому розкрити її таємницю.

"Юність"

У цьому фільмі батьки маленького хлопчика розлучається, а тому їм доводиться розділяти обов'язки, пов'язані із вихованням сина. А ще - стати для нього підтримкою у період його переходу у доросле життя.

"Ребел-Ридж"

Стрічка розповідає про колишнього морпіха, який намагається внести заставу за брата. Проте поліція привласнює ці кошти собі, після чого розпочинається боротьба головного героя з корупцією, що процвітає у невеликому містечку.