ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вишукане кіно, яке хочеться дивитися. Добірка яскравих фільмів для вашого затишного вечора

Вівторок 17 вересня 2024 19:45
UA EN RU
Вишукане кіно, яке хочеться дивитися. Добірка яскравих фільмів для вашого затишного вечора Фільми на вечір, які варто подивитися (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви поціновувачка чи поціновувач справді візуально красивих картин, і хочете насолодитися не лише цікавим сюжетом, але і до деталей підібраною атмосферою у фільмі, перегляньте на дозвіллі наступні кілька кіноробіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, які вразять вас своєю вишуканістю, небанальністю та несподіваними поворотами сюжетів.

"Леді Бьорд"

Стрічка розповідає про старшокласницю із Сакраменто, яка демонструє запальний та безстрашний характер. Вона зіштовхується із труднощами у родині та коханні, проте долає їх, продовжує пізнавати себе і мріє здійснити втечу до коледжу на Східному узбережжі.

"Назви мене своїм ім'ям"

Події відбуваються в Італії влітку 1983 року. В історії, де одну з головних ролей зіграв Тімоті Шаламе, 17-річний хлопець на ім'я Еліо розпочинає стосунки з Олівером - привабливим помічником свого батька. Після цього життя головного героя кардинально змінюється.

"Моє чудове життя"

У центрі сюжету опиняється нещаслива жінка у шлюбі. Вона намагається помирити своїх родичів, і одночасно з цим робить усе від себе можливе, аби зупинити анонімного шантажиста та не дати йому розкрити її таємницю.

"Юність"

У цьому фільмі батьки маленького хлопчика розлучається, а тому їм доводиться розділяти обов'язки, пов'язані із вихованням сина. А ще - стати для нього підтримкою у період його переходу у доросле життя.

"Ребел-Ридж"

Стрічка розповідає про колишнього морпіха, який намагається внести заставу за брата. Проте поліція привласнює ці кошти собі, після чого розпочинається боротьба головного героя з корупцією, що процвітає у невеликому містечку.

Також подивіться ці нові фільми про маніяків та серійних вбивць.

А ще візьміть собі на замітку інтелектуальне кіно, від якого неможливо відірватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фільми Що подивится
NEWS
Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня
Просять споживати ощадливо: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 18 вересня