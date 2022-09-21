Ці "хвороби" немовлят не потребують лікування і минають самі

Стурбовані батьки часто непокояться через будь-які "не такі" прояви у немовлят і біжать до лікаря. Але деякі прояви у малюків - природні, є варіантом норми і минають самі.
Про це розповіла педіатр Віра Сем'янчук.
Це не молочниця і нічого не потрібно лікувати. Але, коли наліт з‘являється на щічках, піднебінні - потрібно звернутися до лікаря.
Це маленькі білі кисти, утвори на яснах, піднебінні, вони також зникають, через декілька місяців і не потребують будь-якого втручання.
Якщо вона, дуже коротка та перешкоджає смоктанню грудей, тоді вона потребує підрізання. Коротка вуздечка верхньої губи коригується у дітей старшого віку, якщо на це будуть покази, у стоматолога.
Воно "завелике" чи "замаленьке" порівняно з дитиною сусідки чи старшого братика. Насправді, все дуже індивідуально.
Для лікаря важливо різке зростання тім'ячка у розмірах. Для цього щомісяця контролюємо його розміри, випинання та западіння.
Якщо тім‘ячко маленьке чи велике - це особливість дитини, це не вказує на дефіцит чи надлишок вітаміну D.
Вважалося, що це є ознакою дефіциту вітаміну D. На даний момент доведено, що це міф.
Якщо кірочки незначні, тоді потребують використання засобів "проти молочних кірочок". Важливо, щоб вони не почервоніли.
Важливо не плутати ці висипання з алергією. Дитяче акне або вугрі новонароджених поширена патологія шкіри, яка може з’являтися приблизно з 3-го тижня життя малюка та триває близько 4-6 тижнів.
Причина - це вплив гормонів матері. Вони можуть проявитися у формі червоних "прищиків" або з білими включеннями на обличчі, особливо на щоках, лобі, підборідді, рідше - на грудях, голові і спині.
Іноді вони зливаються і мають вигляд більших червоних плям. Це явище може посилюватися під дією тепла.
Раніше лікар розповіла, як насправді впоратися з "червоним горлом".
Також читайте, як не можна лікувати ГРВІ, щоб не нашкодити.