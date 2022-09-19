Не лечите так ОРВИ, чтобы не навредить: список противопоказанных препаратов

В сезон разгула острых респираторных инфекций важно следовать советам врачей, и не совершать бессмысленных поступков.

Сразу начинать использовать антибиотики

При некоторых вирусных инфекциях температура может подниматься даже выше 40 градусов. Антибиотики (АБ) не действуют на вирусы, их нельзя использовать только для профилактики осложнений ("чтобы не опустилось", "чтобы не было пневмонии").

Нерациональное использование АБ чревато развитием резистентности (устойчивости) бактерий. Антибиотики требуются только в случае подтвержденной бактериальной инфекции. Используются только по назначению и рецепту врача.

Использовать противовирусные препараты

Это препараты без доказанной эффективности. Вирусов очень много, они быстро мутируют и противовирусные препараты неэффективны, что подтверждают многочисленные научные исследования.

Исключение: некоторые препараты вируса гриппа (не ОРВИ, подтвержденный вирус гриппа на ранних стадиях заболевания), препараты для лечения некоторых штаммов герпеса и гепатита. Для назначения этих препаратов есть четкие показания.

Использовать гомеопатические препараты

Принцип "подобное лечится подобным" и скудные дозы действующего вещества не способны повлиять на организм. Эффект от гомеопатии - эффект плацебо, это неэффективно и обременительно для вашего кошелька.

Использование фитопрепаратов, эфирных масел - недостаточно эффективны, часто могут вызывать аллергические реакции и бронхоспазм.

Использовать сиропы от кашля у детей до 5-6 лет

В составе большинства сиропов от кашля муколитики - вещества, разжижающие мокроту, таким образом увеличивают ее количество.

Дети до 5-6 лет имеют слабый кашлевой толчок, им сложно откашлять слизь. Поэтому использование сиропов от кашля в раннем возрасте может усугубить ситуацию. А для детей до года использование муколитиков крайне опасно.

Использовать "сложные" капли в нос

Капли с антибиотиком - способствуют развитию антибиотикорезистентности.